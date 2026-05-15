Algoritmi e AI: Rai, Mediaset e La7 fanno la stessa battaglia

Al secondo workshop organizzato da Rai Pubblicità nel quadro della celebrazione del proprio centenario, al Palazzo della Triennale a Milano protagoniste le grandi concessionarie. Dopo i keynote sullo scenario globale dei grandi esperti internazionali, un interessantissimo panel di super ‘venditori’ (Luca Poggi ad della concessionaria pubblica, Matteo Cardani CMO di MFE MediaForEurope e Uberto Fornara, AD di CairoRcs Media) ha parlato del futuro del nostro scenario dei media.

Al secondo incontro targato Rai Pubblicità il racconto del processo di cambiamento nello scenario dei media e della pubblicità è stato più rassicurante. La concessionaria della tv pubblica sta celebrando la sua storia centenaria con una mostra, ‘Nello spazio di un secolo’, inaugurata in Triennale a Milano il 9 aprile. E in questo contesto che è stato previsto un ciclo di tre workshop tematici aperti a tutti i protagonisti del mercato.

Il primo appuntamento, “Oltre l’algoritmo: comunicazione e audience nell’era dell’intelligenza artificiale”, aveva avuto come protagonista, oltre ai manager dei centri media, il filosofo della tecnologia Cosimo Accoto. Immaginando gli effetti dell’AI sulle abitudini della industry dell’adv, nel suo suggestivo intervento Accoto aveva alla fine disegnato uno scenario scomodo per tutti gli attori attuali: media, concessionarie, investitori, società di ricerca, misuratori, brand.

Persino il ruolo ed il destino delle marche, secondo il filosofo, rischia di essere messo in discussione dagli sviluppi progressivi dell’intelligenza artificiale. Molto più rassicurante è stato il secondo appuntamento in Triennale, il workshop intitolato “Beyond the Algorithm: Media, Value and Responsibility”.

Rai e gli altri streamcaster alle prese con gli OTT

Il tema è stato ancora quello del mercato alle prese con il cambiamento impresso al sistema e ai paradigmi noti dalle piattaforme e dallo streaming. Dopo l’intervento di saluto di Luca Poggi (AD di Rai Pubblicità) e l’introduzione di Katty Roberfroid (Direttore Generale di Egta) i ‘keynote speech’ di Jack Myers (Media Ecologist | Fondatore di The Media Village) e Brian Fuhrer (SVP Product Strategy & Thought Leadership di Nielsen Global Media) non hanno raccontato distopie terrorizzanti. Anzi.

Fuhrer, in particolare, slides alla mano, intervenendo prima del panel formato dai rappresentanti delle nostre grandi concessionarie tv, ha raccontato degli effetti del cambiamento nel sistema americano dei media. Sicuramente meno destabilizzanti delle attese per editori tv e strutture commerciali del nostro Paese. A subire gli effetti più forti delle mutazioni di paradigma, negli Usa, è oggi la distribuzione cavo. Se è vero che avanzano la fruizione e la pubblicità ‘direct to consumer’ delle piattaforme online e di quelle di streaming, è vero pure che il broadcasting sostanzialmente tiene.

La resilienza del nostro sistema televisivo, quindi, in questa prospettiva, potrebbe non essere il frutto di un ‘ritardo’ nella abilitazione e della nostra demografia particolare, di un procedere più pigro della mutazione di scenario sotto i colpi della tecnologia. Ma un aspetto più genomico, collegato a una capacità più strutturale di difendere e contrattaccare dei nostri attori.

Poggi, Cardani e Fornara

Su questo punto, ognuno dei manager partecipanti al panel ha raccontato la propria esperienza. Gli interventi del panel dei rappresentanti delle nostre grandi concessionarie è stato ben coordinato e moderato da Pietro Del Soldà (Conduttore Radiofonico, voce e Autore di “Tutta la Città ne parla” su Rai Radio 3).

Poggi, assieme a Matteo Cardani (CMO di MFE MediaForEurope) e Uberto Fornara (AD di CairoRcs Media), hanno mostrato plasticamente, inoltre, come i cosiddetti streamcaster, sebbene competitor, siano uniti e remino dalla stessa parte quando si tratta di difendere le prerogative dell’offerta editoriale e commerciale del nostro Paese.

Di fronte alla concorrenza con le piattaforme che disintermediano, è Centrale, per la resilienza, la qualità dell’offerta, che secondo Cardani è la migliore del mondo.

Fondamentale, l’aspetto della responsabilità, ma anche la capacità – come ha ricordato Poggi – di portare a casa ogni sera in access prime time, con Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna e Otto e Mezzo, un pubblico qualificato e attento, oltre che di una numerosità impossibile per la concorrenza ‘straniera’.

E poi c’è anche il valore della fiducia, della insostituibilità del contesto in cui la pubblicità viene trasmessa, di una connessione, ha sottolineato Fornara, che è frutto anche del valore e dell’autorevolezza dei brand media, costruito nel tempo e con costanti investimenti dagli editori.

Un ecosistema, quello italiano dei media editoriali, che secondo Poggi, Cardani e Fornara va difeso anche da regole e normative di sostegno che ancora mancano, sia a livello nazionale ed europeo, perché ne va, oltre che della salute del nostro sistema audiovisivo anche della efficienza della nostra democrazia e dello stato di diritto.