La scienza ha bisogno anche di storytelling: così Fondazione Umberto Veronesi ETS trasforma la ricerca in un racconto collettivo

Non solo borse di studio, protocolli clinici e pubblicazioni scientifiche. Da oltre vent’anni Fondazione Umberto Veronesi ETS ha costruito uno dei modelli più solidi della filantropia scientifica italiana puntando su un binomio oggi sempre più decisivo: ricerca e comunicazione.

La conferma è arrivata il 12 maggio nell’Aula Magna della Università degli Studi di Milano, dove la fondazione ha celebrato la tradizionale cerimonia annuale dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica. Un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato molto più di una semplice consegna di borse: è un vero format di comunicazione istituzionale capace di mettere in relazione scienziati, pazienti, istituzioni, donatori e opinione pubblica.

Nel 2026 la fondazione ha annunciato il sostegno a 145 tra medici e ricercatori, confermando una macchina organizzativa che negli anni ha contribuito a rendere il nome Veronesi uno dei brand più riconoscibili nel mondo della salute, della prevenzione e dell’impegno civile.

I numeri raccontano la dimensione dell’investimento: 125 borse di ricerca post-dottorato, cui si aggiungono 20 borse di formazione e specializzazione, oltre al supporto alla European School of Molecular Medicine, che oggi ospita 234 dottorandi, e al finanziamento di 16 progetti di ricerca italiani e internazionali, 4 protocolli di cura in oncologia pediatrica e 4 piattaforme internazionali di ricerca e cura dedicate ai tumori e alla prevenzione.

Ma il dato più interessante, osservando la giornata con l’occhio di chi si occupa di comunicazione, è il modo in cui la fondazione continua a trasformare la complessità scientifica in narrazione accessibile. Sul palco non soltanto ricercatori e accademici, ma anche testimonianze dirette di pazienti, famiglie, insegnanti, medici. Una costruzione narrativa precisa, in cui la ricerca non viene raccontata come astrazione laboratoriale ma come risposta concreta ai bisogni delle persone.

Ad aprire la cerimonia sono stati i saluti della rettrice Marina Brambilla, affiancata da rappresentanti delle istituzioni come Cristina Rossello, Alessandro Fermi e Anna Scavuzzo.

Al centro della giornata l’intervento del chirurgo senologo Paolo Veronesi, presidente della fondazione e figura che negli anni ha raccolto l’eredità scientifica e simbolica del padre, Umberto Veronesi, trasformandola in una piattaforma contemporanea capace di unire ricerca, advocacy, educazione sanitaria e fundraising.

Accanto al presidente, la genetista Chiara Tonelli, alla guida del comitato scientifico, ha illustrato il rigore dei processi di selezione dei candidati, basati su curriculum, qualità delle pubblicazioni, impatto scientifico e capacità di trasferire i risultati dalla ricerca di base alla pratica clinica.

La parte più emotiva dell’evento è arrivata con le testimonianze di chi la malattia l’ha vissuta sulla propria pelle: la Pink Ambassador Alessandra Marcante, un padre che ha raccontato il percorso del figlio Filippo contro la leucemia, il professor Riccardo Masetti dell’IRCCS Sant’Orsola di Bologna e la dirigente scolastica Chiara Racchi, impegnata nei progetti educativi promossi dalla fondazione.

Durante la giornata è stato consegnato anche il Fondazione Umberto Veronesi Award 2026, premio dedicato alle migliori pubblicazioni scientifiche firmate da ricercatori sostenuti dalla fondazione. Un riconoscimento che non premia soltanto l’eccellenza accademica, ma contribuisce a costruire reputazione interna, senso di appartenenza e visibilità pubblica per una nuova generazione di scienziati.

In un’epoca in cui la competizione per attrarre fondi, talenti e attenzione pubblica è sempre più intensa, il caso Veronesi dimostra che anche la scienza, per crescere, ha bisogno di linguaggi, volti, emozioni e continuità narrativa. E che comunicare bene la ricerca, oggi, è parte integrante della ricerca stessa.

Premiazione 2026

I ricercatori premiati quest’anno sono Matteo Claudio Da Vià, Silvia Pedretti, Elisabetta Stanzani e Matteo Tamborini.

Il riconoscimento assegnato a Silvia Pedretti è stato dedicato alla memoria della ricercatrice Letizia Granieri, mentre i premi conferiti a Stanzani e Tamborini ricordano Roselia Ciccone, scomparsa a causa di un sarcoma ultra-raro.

Le ricerche premiate

Silvia Pedretti

Lo studio pubblicato su Signal Transduction and Targeted Therapy ha identificato due possibili biomarcatori ematici — D-lattato e glicerolo — in grado di misurare l’efficacia del farmaco sorafenib nel carcinoma epatico. La ricerca apre la strada a terapie più personalizzate e a un monitoraggio precoce della resistenza ai trattamenti.

Matteo Claudio Da Vià

Pubblicato su Blood, il lavoro analizza per la prima volta il comportamento delle plasmacellule policlonali nei pazienti con Mieloma multiplo, evidenziando una loro alterazione funzionale associata a uno stato infiammatorio elevato e a implicazioni prognostiche rilevanti.

Elisabetta Stanzani e Matteo Tamborini

Lo studio, pubblicato su Neuro-Oncology, mostra come le cellule di Glioblastoma rilascino vescicole extracellulari capaci di aumentare l’aggressività del tumore attraverso la proteina Connexina-43, meccanismo particolarmente attivo nelle forme più resistenti alle terapie.

In oltre vent’anni di attività, la fondazione nata nel 2003 per iniziativa del professor Umberto Veronesi ha sostenuto più di 2.300 borse di ricerca in oncologia, cardiologia e neuroscienze.