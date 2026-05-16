Il Gruppo San Paolo al Salone del libro di Torino

Per promuovere spiritualità, comunicazione e temi caldi per la società

Il tema del Salone del Libro di Torino, quest’anno, è ‘Il mondo salvato dai ragazzini’, un argomento stimolante per il Gruppo San Paolo, attento alla società e alla spiritualità, che è presente all’evento con uno staff di professionisti: giornalisti, editor, social media manager e content creator, per dialogare con chi abbia desiderio di scoprirne le sfumature.



Lo racconta padre Simone Bruno, direttore editoriale delle Edizioni San Paolo, che presenterà alla kermesse torinese anche il suo ultimo libro, ‘Comunicazione interpersonale’, scritto a 4 mani con Marcella Campi, insieme a molti titoli della casa editrice.

“Storie forti, connesse ai valori umani e spirituali che sono in grado di generare resilienza, speranza, coraggio, libertà, oltre che permettere alle vite e alle esperienze di tanti di trovare un senso dentro la ricchezza degli intrecci relazionali”, dice padre Bruno. Che spiega: “I contenuti nei nostri testi possono raggiungere le coscienze e aiutare a pensare, a sentire e ad avviare processi di trasformazione.

Ai partecipanti offriamo i prodotti di punta della nostra linea editoriale, che coglie i segni dei tempi, con eventi in programma nelle giornate: ‘Sammy Basso. Una vita da abbracciare’ (con la partecipazione dei genitori Laura e Amerigo, di Chiara Pelizzoni e Mauro Grandi); ‘La ragazza di Vicolo Pandolfini’ (con la presenza di Nando Dalla Chiesa); ‘Una poltrona per due’ (con le riflessioni di Vittorino Andreoli); la ‘Biblioteca di Enzo Bianchi’ e il team di esperti della salute guidato da Silvio Garattini. Si parlerà anche di gravidanza con il testo e il podcast di Anna Acquistapace, di infanzia, con i laboratori di Irene Mazza, di adolescenti chiamati a scegliere il loro futuro con il metodo di Luigi Ballerini e Marco Ferrari, di donne in rapporto alla mafia, con Maria dell’Anno”.



Una presenza impegnativa per San Paolo Edizioni che è il polo librario del Gruppo Editoriale San Paolo che attualmente produce 270-280 libri all’anno, con una media di 25 al mese. “Copriamo il 26,9% della fetta di mercato religioso”, precisa padre Bruno. “I titoli sono presenti nelle Librerie San Paolo e Paoline, nelle librerie indipendenti e in quelle di catena, come Mondadori e Feltrinelli. Lì il marchio San Paolo ha acquisito una maggiore visibilità negli ultimi anni, con progetti orientati a intercettare i lettori del mondo laico. In un contesto socioculturale complesso, ci aspettiamo di continuare a creare ponti di dialogo per avviare percorsi di pacificazione tra i popoli, le nazioni e le religioni. La mission dell’evangelizzazione nella cultura della comunicazione ci contraddistingue e ci permette di orientare il nostro sguardo in modo sempre creativo, seppur nello scontro con il duro dato della realtà”.

padre Simone Bruno,

Come sta andando l’editoria cattolica?

“Dal nostro osservatorio emergono tre grosse difficoltà: la prima è la frammentazione del mondo cattolico, fenomeno emerso con forza a partire dal 2014 e ancora oggi presente, che spesso polarizza tra loro correnti tradizionaliste e progressiste, creando confusione e disorientamento; segue la tendenza ecclesiale a restare ancorati al passato (“Si è sempre fatto così”) e a rallentare i processi di innovazione, oggi quanto mai necessari; e infine la concorrenza in crescita degli editori laici, che si dedicano spesso ai temi della fede e della spiritualità. In un simile contesto, l’editoria cattolica cerca di tenere alto il suo slancio culturale provando a dialogare con la complessità senza rinunciare ai valori e ai temi che la caratterizzano. Nonostante le intemperie, il settore sta reggendo. Il futuro richiede scelte audaci! Per affrontare tali sfide è importante pianificare la programmazione editoriale per poi investire su progetti mirati valorizzando sia i contenuti sia gli autori, anche conquistati dal parco delle voci laiche. Non da ultimo irrobustire promozione e comunicazione, puntando a fidelizzare gli autori e ad accompagnare i lettori a vivere esperienze sempre più immersive”.



È vero che c’è una spinta nuova alla spiritualità, nella società?

“La sete di spiritualità è universale e profondamente umana, riguarda chiunque, sia i credenti sia coloro che sono in ricerca o che professano altre fedi. È parte integrante del mondo interiore di ciascuno, anche di coloro che si dichiarano agnostici e atei. Negli ultimi tre anni si è notata una nuova spinta in questa direzione, a fronte della delicata situazione geopolitica internazionale. La richiesta di volumi che accompagnino i lettori a intraprendere un percorso introspettivo e a capire il rapporto che li lega a Dio è in crescita e si sta espandendo”.



E quale è il compito di San Paolo Edizioni?

“È quello di intercettare questa sete e di provare a soddisfarla con progetti mirati e originali, al passo con i tempi e inclusivi della tradizione da cui proveniamo. Motivo per cui prende spazio con forza la ‘Biblioteca di Enzo Bianchi’, una collana che raccoglie i testi significativi del Fondatore della Comunità di Bose, una tra le figure più autorevoli della spiritualità biblica contemporanea. Non solo. Anche l’originalità di don Marco Pozza (‘Il miele e le cipolle’), la profondità di don Fabio Rosini (‘L’origine del sublime’), la capacità di analisi critica di don Armando Matteo e, infine, i testi best seller ospitati dalla BUC (Biblioteca Universale Cristiana), uno tra i più apprezzati fiori all’occhiello del nostro editore”.



Il giornalismo vive un momento complicato: crisi della carta stampata, rapporto con l’Ai, pressioni economiche e politiche. Come vede la situazione dal suo osservatorio? È ancora importante il ruolo del giornalismo?

“La frontiera dell’Intelligenza Artificiale generativa sta mettendo in crisi l’intero sistema della comunicazione, è vero e innegabile. Ci tocca farne i conti con maturità senza cedere alla tentazione dell’allarmismo. Indietro non si può tornare, dunque serve studiare con attenzione il fenomeno e trovare vie nuove da percorrere. Del resto, la “crisi” rimanda al discernimento dei fatti e alla scelta.

La questione è al centro del dibattito culturale e sociale contemporaneo e il giornalismo ne sta subendo alcune delle conseguenze più evidenti. Il suo ruolo non solo è importante, direi che è fondamentale per custodire la “verità” delle notizie, della loro ricerca incessante misurata dal valore dell’autenticità e dell’etica professionale (la deontologia non è un optional).

Indagare minuziosamente, svolgere inchieste metodologicamente inappuntabili (tanto quanto rischiose) e scoprire i meccanismi occulti od opacizzati dalla malavita, per esempio, sono attività che hanno bisogno dello stile invalicabile dell’onestà, dell’intuito e del ragionamento umano”.



Con ‘Comunicazione interpersonale’, il suo nuovo libro scritto con Marcella Campi, sembra che lei voglia fare i conti proprio con gli effetti dei media digitali.

“La comunicazione faccia a faccia è uno dei pilastri fondamentali della civiltà umana. La tecnologia digitale oggi imperante, come ricorda Papa Leone nel messaggio per la LX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, rischia di modificarla radicalmente, penalizzata e sostituita da quella mediata dai social e dai supporti digitali.

I media digitali hanno avuto un impatto dirompente sui fenomeni comunicativi odierni e sullo sviluppo della personalità, introducendo nuove modalità e criteri di scambio sociale. In meglio, perché ci hanno permesso di allargare il nostro campo relazionale e di ritrovare persone con cui non eravamo più in

contatto, oltre che migliorare la comunicazione mediata.

In peggio, rispetto alla mancata capacità di contenimento verbale – dobbiamo sempre e comunque commentare tutto anche quando conosciamo poco o nulla delle cose di cui parliamo -, alla riduzione di contatto corporeo, alla difficoltà di gestire le proprie emozioni e, soprattutto, alla creazione di forme di dipendenza patologica (Internet AddictionDisorder).

Relegando in secondo piano la comunicazione interpersonale a favore di processi più snelli e rapidi a livello tecnologico, tutta la dimensione di efficacia e di appagamento affettivo, emotivo e corporeo rischia di venire meno, limitando notevolmente lo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo delle persone, specie le più giovani, oltre che il benessere spirituale. È urgente tornare a riscoprire l’arte del dialogo e dell’incontro. Più la rendiamo efficace più miglioriamo la vita nostra e quella di chi ci è accanto”.