Serena Bianchini confermata delegata regionale di Ferpi Lazio

Si rinnova la Delegazione territoriale Lazio di FERPI. Le elezioni si sono svolte il 12 maggio a Roma, presso lo studio Fabio Mazzeo Architects di via Giulia.
FERPI rappresenta i professionisti delle relazioni pubbliche, della comunicazione e delle relazioni istituzionali e promuove attività di formazione, cultura professionale ed etica della comunicazione.
Le nomine di Ferpi
Nel nuovo Consiglio della Delegazione Lazio vengono eletti Serena Bianchini di EDI Confcommercio, Anna Forciniti di Webuild, Livia Gelosi dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Elisabetta Marchesini della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Matteo Marini dell’Agenzia PolitiKon.
Nel corso della prima riunione del Consiglio, Serena Bianchini viene confermata nel ruolo di delegata regionale FERPI Lazio per il terzo mandato.
Bianchini guida la Delegazione con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di FERPI Lazio come spazio di confronto e crescita professionale.
Il percorso professionale
Serena Bianchini fa parte di EDI Confcommercio e prosegue il suo impegno all’interno della Delegazione Lazio di FERPI dopo i precedenti mandati alla guida territoriale dell’associazione.