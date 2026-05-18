Gruppo Il Sole 24 Ore al Festival dell’Economia di Trento con tanti mezzi e novità

Per la XXI edizione del Festival dell’Economia di Trento, il Gruppo Il Sole 24 ORE metterà in campo, da un lato, tutta la propria capacità di produzione informativa per raccontare le giornate della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale, interviste esclusive, approfondimenti e speciali attraverso tutti i mezzi e canali della sua piattaforma multimediale, e, dall’altro, un ricco palinsesto di iniziative e appuntamenti organizzati nel Festival, nel Fuori Festival e negli Incontri con gli Autori per informare, intrattenere e coinvolgere il ‘popolo dello scoiattolo’ durante le cinque giornate di Trento.

Cuore pulsante di tutta l’attività del Gruppo Il Sole 24 ORE sarà, quest’anno, Piazza Fiera, che ospiterà il nuovo palco-studio di Radio 24 e, per la prima volta, Casa Sole, uno spazio pensato come hub di incontro e dialogo con il pubblico.

Casa Sole sarà lo spazio dove conoscere e incontrare tutte le realtà del Gruppo Il Sole 24 ORE, che si presenterà a Trento per la prima volta con la sua nuova brand identity, inaugurata con il nuovo naming che rimette il Sole al centro e un nuovo logo che valorizza la storia, l’identità e la varietà del Gruppo. E uno spazio dove partecipare alle iniziative di engagement pensate proprio per i lettori: dalla ruota dei premi del Sole alla box dell’Esperto Risponde ai gadget pensati per la community degli Opinion Reader, i lettori affezionati del Sole 24 Ore che anche quest’anno si daranno appuntamento in Piazza Pasi per la rassegna stampa mattutina con i Vicedirettori del Sole 24 Ore.

GLI APPUNTAMENTI E LE NOVITÀ DEL GRUPPO IL SOLE 24 ORE

Il Festival dell’Economia sarà il palcoscenico per presentare alla business community nazionale e internazionale due nuove iniziative strategiche del Gruppo Il Sole 24 ORE, a partire dall’annuncio di 24 ORE NextMed, la nuova piattaforma di informazione e relazioni del Gruppo dedicata all’area del Mediterraneo allargato, con l’Italia al centro delle nuove direttrici strategiche. Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo Il Sole 24 ORE, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 ORE, Claudio Antonelli, Vicedirettore 24 ORE NextMed, la illustreranno nel panel “Mediterraneo, geografia del futuro. Nasce 24 ORE NextMed”, che vedrà la partecipazione di Marco Magnani, Università Luiss Guido Carli, Marco Minniti, Presidente della Med-Or Italian Foundation, e un videomessaggio della Commissaria europea Dubravka Šuica.

Le novità di ItalyX, il servizio di certificazione di eccellenza delle imprese italiane saranno presentate nel corso dell’incontro “Made in Italy alla conquista del mondo”, che vedrà il confronto tra manager e protagonisti del sistema produttivo italiano. Interverranno Eraldo Minella, Direzione Generale Servizi Professionali e Formazione del Gruppo Il Sole 24 ORE, Andrea Guglielmo, direttore Relazioni Esterne di Philip Morris Italia, Iacopo Pazzi, Chief Retail Commercial Officer di Amplifon, Massimo Pozzetti, amministratore delegato di Pastiglie Leone, e Luigi Riva, presidente di Confindustria Professioni e Management.

Il supporto alle imprese sui mercati globali sarà illustrato dall’Ad Federico Silvestri anche nel panel “La sfida dell’export italiano in un mondo sempre più instabile” dove interverranno il direttore generale di Confindustria Maurizio Tarquini, Fulvio Giorgi, AD IMQ, Ruggero Lensi, direttore generale Uni; Mario Vattani, ambasciatore a Tokyo, e Matteo Zoppas, presidente ICE.

Il Gruppo Il Sole 24 ORE porterà poi il suo punto di vista di rappresentante del mondo dei media nel panel “Potere dell’informazione, social network e AI”, dedicato all’impatto delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale sulla qualità del dibattito pubblico, dove l’AD Federico Silvestri si confronterà con il Sottosegretario Alberto Barachini insieme a Paola Ansuini, Responsabile della Comunicazione del Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria della Banca d’Italia, e Michele Corradino, Presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Il recente lancio della nuova brand identity del Gruppo Il Sole 24 ORE è poi l’occasione per un dibattito su “Comunicare il futuro: il valore strategico dei brand” con Stefano Bressan, Stellantis, Maria Vittoria Pisante, Direttore Strategy, Communication, Business Support&Development, Veolia Italia, Stefania Siani, CEO e COO, Serviceplan Italia, e Federico Silvestri.

Come ogni anno il quotidiano sarà presente con il panel dedicato all’indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 ORE, a cura della giornalista del Sole 24 ORE Michela Finizio, che analizzerà le condizioni di giovani, anziani e bambini con il contributo di Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia, Mariangela Franch, Università di Trento, e Alessandro Rosina, Università Cattolica del Sacro Cuore, offrendo una lettura articolata dei cambiamenti in atto nel Paese.

Tornano poi gli appuntamenti con Lab24, l’area data-visual del Sole 24 Ore, in “Lab24, i futuri e noi” con Laura Cattaneo, digital design director de Il Sole 24 Ore, Luca Salvioli, responsabile nuovi formati del Sole 24 Ore digitale, e il giornalista del Sole 24 Ore Massimo De Laurentiis, e con l’educazione economico-finanziaria dedicata ai più giovani: “Morning Training con Young Finance” con Marco lo Conte, Il Sole 24 ORE, Gianluigi Ballarani, Università di Pavia, Elia Bombardelli, Università Bocconi e Paolo Coletti, Libera Università di Bolzano.

Confermati anche il format L’Economia della Bellezza curato dalla direttrice di HTSI-Il Sole 24 Ore Nicoletta Polla Mattiot, che quest’anno esplorerà i linguaggi artistici e le sensibilità emergenti di talenti come la content creator Martina Levato e il trapper Villabanks, e gli incontri dedicati a salute e benessere firmati da 24 ORE Salute, che vedranno la conduttrice di Radio 24 Nicoletta Carbone in dialogo insieme a esperti come Roberto Manfredini, Stefano Rossi e Mike Maric.

Novità 2026 sarà invece il panel su start-up e nuove professioni a cura de L’Esperto Risponde, che offrirà strumenti concreti per orientarsi tra agevolazioni fiscali, imprenditorialità e uso consapevole dei social.

RADIO 24 E 24ORE PODCAST IN DIRETTA DAL FESTIVAL

Radio 24 sarà protagonista al Festival dell’Economia di Trento con un ricco palinsesto di dirette e appuntamenti live dal nuovo palco in Piazza Fiera, da dove i principali programmi racconteranno in tempo reale temi e protagonisti della manifestazione. Tra questi, da mercoledì a venerdì si alterneranno 24 Mattino con Simone Spetia, Uno, nessuno, 100 Milan con Alessandro Milan e Leonardo Manera, Effetto giorno con Alessio Maurizi, Due di denari con Debora Rosciani e Mauro Meazza, Tutti convocati con Carlo Genta e Pierluigi Pardo, Matteo Caccia racconta, Nessun luogo è lontano con Giampaolo Musumeci, Focus economia con Sebastiano Barisoni, e La Zanzara con Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Nel fine settimana Amici e Nemici con Daniele Bellasio e Marianna Aprile, Si può fare con Laura Bettini, Non mi capisci con Federico Taddia e Matteo Bussola, Radiotube con Marta Cagnola, Europa Europa con Gigi Donelli e gli appuntamenti di Obiettivo Salute con Nicoletta Carbone.

Tra gli appuntamenti dal vivo di Radio 24 anche il live del duo Off Topic, l’esibizione della band di rock tributario Ciappter Ileven, e il dj set che sabato 23 maggio chiuderà il ciclo di eventi serali del Fuori Festival.

Radio 24 sarà anche in teatro: da non perdere “Il giro del mondo in 80 domande. Da Borgo Valsugana alla Kamčatka”, con Giampaolo Musumeci e Beppe Salmetti presso la Filarmonica, e grande attesa per Giuseppe Cruciani e David Parenzo al Teatro Sociale in un appuntamento sul futuro dei podcast con Fedez e Mr Marra.

Accanto alle dirette radiofoniche, il palco di Radio 24 ospiterà inoltre ogni giorno, nella fascia serale 18:30 – 19:30, i podcast live di 24Ore Podcast, che porteranno in scena uno dei linguaggi più innovativi dell’informazione contemporanea attraverso le produzioni di Radio 24 e de Il Sole 24 Ore: Matteo Caccia con Echo Speciale Live, Alessandro Milan e Andrew Spannaus con That’s America LIVE, Simone Spetia, Sissi Bellomo e Maurizio Melis con Materie, i podcast d’informazione sul mondo della tecnologia e dell’AI 2024 e TECNO con Enrico Pagliarini di Radio 24 e Luca Salvioli del Sole 24 Ore, e i podcast continuativi del Sole 24 Ore START, condotto dalla giornalista del Sole 24 Ore Angelica Migliorisi con ospite Lavigna Biagiotti Cigna, presidente e ceo Biagiotti Group, e MACRO con il Vice Direttore del Sole 24 Ore Daniele Bellasio, che avrà ospite Luca Mari, Università Cattolica del Sacro Cuore.

I LIBRI DEL SOLE 24 ORE

Ampia e articolata anche l’offerta editoriale de Il Sole 24 ORE in occasione dell’edizione 2026 del Festival, con numerose novità editoriali che saranno presentate all’interno del palinsesto “Incontri con l’autore”, offrendo al pubblico occasioni di dialogo diretto con protagonisti del mondo dell’economia, del giornalismo e della cultura.

Tra i tanti autori delle edizioni Il Sole 24 Ore presenti a Trento, il 21 maggio il vescovo Nunzio Galantino presenterà il volume “Nel crocevia delle culture”, offrendo una riflessione sul dialogo tra culture e sulle trasformazioni della società contemporanea. Il 22 maggio sarà la volta di “Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo”, con l’intervento degli autori Angelo Federico Arcelli e Giovanni Tria insieme a Claudio De Vincenti e Paola Subacchi per un confronto sui nuovi equilibri della governance economica globale. Il 23 maggio spazio, infine, ai temi dell’innovazione con “L’intelligenza artificiale di Pinocchio”, in cui Luca Mari e Daniele Bellasio approfondiranno le implicazioni culturali e sociali dell’intelligenza artificiale. Il volume affronta una delle questioni più attuali del nostro tempo: il rapporto tra apprendimento e tecnologia, interrogandosi su quale spazio resti all’autonomia del pensiero umano in un contesto in cui una parte crescente del lavoro intellettuale è delegata alle macchine.

LA COPERTURA MULTIMEDIALE

Le redazioni del Gruppo Il Sole 24 ORE offriranno un racconto autorevole e multicanale. Il Sole 24 ORE, che nelle settimane di avvicinamento al Festival ha dedicato una serie di approfondimenti sui temi e ospiti della XXI edizione, durante la manifestazione darà vita a una serie di edizioni speciali del quotidiano con dorsi dedicati dal giovedì al martedì che affronteranno i principali temi trattati nelle cinque giornate del festival. Oltre alle dirette e agli speciali di Radio 24, sarà ancora più elevato il coinvolgimento dei giornalisti del Sole 24 Ore e dell’Agenzia di Stampa Radiocor per garantire massima copertura all’evento in coordinamento con la redazione multimediale, che alimenterà le piattaforme digitali, i canali social e il nuovo canale televisivo IlSole24OreTV, fruibile dal canale 246 del digitale terrestre, dal web e dalle principali piattaforme di streaming.

In particolare, IlSole24OreTV seguirà da vicino eventi, appuntamenti e protagonisti del Festival e del Fuori Festival per portare il palinsesto oltre i palchi e le location, con una narrazione video continua fatta di live, backstage e storie, tra format originali e contenuti dedicati. Tra questi mercoledì, giovedì e venerdì appuntamento alle 12.00 sul palco di Piazza Fiera per la diretta “Il Punto”, che vedrà i vicedirettori del quotidiano alternarsi ai microfoni con ospiti alcuni dei protagonisti del Festival per approfondire i temi della manifestazione: il 21 maggio Roberto Iotti sarà con Donato Masciandaro dell’Università Bocconi, il 22 maggio Jean Marie Del Bo discuterà della riforma fiscale con Maria Cristina Pierro, rettrice Università dell’Insubria, e Livia Salvini, Università Luiss Guido Carli, il 23 maggio Daniele Bellasio avrà ospiti Giuliano Noci, prorettore Politecnico di Milano, e Sergio Fabbrini, Università Luiss Guido Carli.

I contenuti del Festival dell’Economia diventeranno anche i contenuti di nuove serie Podcast, realizzati da Il Sole 24 Ore e da Radio 24, per riascoltare ed approfondire alcuni degli interventi e dei temi più significativi, tra cui “Le grandi voci del Festival dell’economia”.

Una campagna di comunicazione pianificata sui mezzi del Gruppo Il Sole 24 ORE valorizzerà la massiccia copertura che, attraverso un grande lavoro in sinergia, esprimeranno tutti i mezzi della piattaforma multicanale del Gruppo, l’unico polo informativo in Italia dotato di quotidiano, digital, agenzia di stampa, radio, televisione.