Del Vecchio debutta come editore per i 70 anni del ‘Giorno’

Settant’anni di storia intrecciati con quelli di Milano e del Paese. A Palazzo Bovara il 21 si terrà l’evento celebrativo per i 70 anni de Il Giorno, fondato il 21 maggio 1956 dell’editore Cino Del Duca su iniziativa di Enrico Mattei, presidente dell’Eni, e diventato una delle testate simbolo dell’informazione lombarda.

La ricorrenza assume anche un valore particolare per gli assetti del gruppo editoriale di cui quotidiano fa parte: la serata segna infatti il debutto ufficiale di Leonardo Maria Del Vecchio nel mondo dell’editoria, dopo l’acquisto da parte di LMDV Media della maggioranza della Editoriale Nazionale, che controlla QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e il magazine digitale Luce!.

Nel messaggio diffuso alla vigilia dell’evento, Del Vecchio definisce Il Giorno “un patrimonio che appartiene a Milano e all’Italia”, sottolineando il valore dell’informazione autorevole e il tema della continuità editoriale insieme alla necessità di affrontare le sfide dell’innovazione e della sostenibilità economica del settore.

La conduzione dell’evento è affidata a Agnese Pini, direttrice delle testate del gruppo. In programma anche gli interventi istituzionali del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell’arcivescovo Mario Delpini.

La serata alterna momenti celebrativi e culturali, con le interpretazioni musicali di Malika Ayane e i reading di Alessandro Preziosi. Previsto anche un dialogo con Amalia Ercoli-Finzi, pioniera dell’ingegneria aeronautica italiana e figura legata alla missione Rosetta dell’Agenzia Spaziale Europea.

L’appuntamento arriva in una fase di forte trasformazione per l’editoria italiana, tra passaggi di proprieta’, transizione digitale e ricerca di nuovi modelli economici. In questo quadro, ci ci aspetta che l’ingresso di Del Vecchio nel gruppo editoriale che fa capo alle storiche testate di area centro-settentrionale, possa portare novita’ per il mercato dei media e della comunicazione.

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