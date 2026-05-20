Il Colbert Show chiude: perchè la tivù americana non sarà più lo stessa

Secondo il Washington Post, Colbert aveva trasformato il late-night in una “satira politica urgente”, mentre ora Paramount punta a una “redditività immediata” e a contenuti senza rischio editoriale.

Questa settimana andrà in onda l’ultima puntata di “The Late Show with Stephen Colbert”. Dopo 33 anni, una delle istituzioni della tivù statunitense, che il Washington Post descrive come un punto di riferimento della satira americana, soprattutto durante la presidenza Trump, chiude i battenti, preannunciando, secondo l’analisi del quotidiano, ulteriori cambiamenti per il format dei talk show notturni.

Il più seguito tra i late-night

Da quando aveva preso il posto di Late Show with David Letterman nel 2015, lo show di Colbert era diventato il più seguito tra i late-night televisivi. Secondo i dati Nielsen riportati da LateNighter nel primo trimestre 2026 il programma ha infatti avuto una media di circa 2,70 milioni di spettatori a puntata, davanti a Jimmy Kimmel (2,53 milioni) e Jimmy Fallon (1,33 milioni), e Statista per il secondo trimestre 2025 attesta una media di 2,42 milioni.

Tuttavia il modello economico di questi programmi si starebbe sgretolando per diversi motivi: il pubblico televisivo tradizionale continua a diminuire migrando su piattaforme social, podcast e streaming; i costi di produzione dei late-night restano molto elevati e le clip online generano attenzione, ma non abbastanza ricavi per sostenere il formato classico.

Motivazioni poltiche

Anche se CBS continua a sostenere che la decisione di chiudere il programma, annunciata a sorpresa lo scorso luglio, sia stata esclusivamente finanziaria, molti osservatori condividono che dietro ci siano soprattutto motivazioni politiche dal momento che Colbert , oltre ad essere diventato una voce molto critica nei confronti di Trump, aveva pubblicamente criticato, poco prima della cancellazione del suo show, l’accordo legale multimilionario raggiunto dalla società madre di Cbs, Paramount, con il presidente per chiudere la causa da lui intentata al network per la presunta manipolazione di un’intervista trasmessa da 60 Minutes con Kamala Harris per “spostare l’equilibrio a favore del Partito Democratico”.

Il sostituto designato

Stando a quanto appreso dal Washington Post, a sostituire “The Late Show with Stephen Colbert” sarà “Comics Unleashed”, un programma comico meno politico e più economico da produrre, dal momento che “non ha bisogno di una grande squadra di autori”. Il format sarà condotto da Byron Allen, comico e produttore cinematografico di colore, fondatore di Allen Media Group e importante imprenditore dei media, che realizza e distribuisce contenuti per la tivù americana.

I critichi interpretano questa scelta da parte di CBS come un segnale di cambiamento dell’intero settore: meno satira politica costosa e più contenuti leggeri, privi di rischio editoriale. “Colbert aveva trasformato il late-night in una “satira politica urgente”. scrive la giornalista Elahe Izadi del WP. “Il cambio di programmazione significa ‘redditività immediata’ per Paramount.” aggiunge.

D’altro canto la stessa filosofia editoriale del nuovo show “Comics Unleashed” va in questa direzione: contenuti “evergreen, così da avere una lunga durata nel tempo”, accompagnati da una linea dichiaratamente non politica, così riassunta da Allen: “Abbiamo sempre detto: niente politica” e “Non ho mai fatto satira politica”.

Questo insieme di elementi porta alcuni analisti a leggere la fine del “Late Show” come la fine dell’epoca in cui i talk show notturni influenzavano direttamente il dibattito politico e culturale negli Stati Uniti.

Oggi quel ruolo sembra spostarsi sempre più verso creator digitali, streamer e podcaster. Un esempio è il format YouTube “Hot Ones”, famoso per le interviste alle celebrità mentre mangiano ali di pollo piccanti, che durante un’intervista a Conan O’Brien ha superato i 10 milioni di visualizzazioni, diventando un simbolo dello spostamento dell’attenzione del pubblico dalla televisione notturna tradizionale alle piattaforme online.