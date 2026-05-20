Il video degli arresti e della detenzione degli attivisti corre sui social del ministro della sicurezza del Governo Netanyahu. Tra suoni e immagini che ne raccontano lo scopo propagandistico

Le immagini degli attivisti della Flottilla, ammanettati, bendati e inginocchiati, sotto la custodia di agenti israeliani nel porto di Ashdod diffuse dal ministro Ben Gvir hanno rapidamente fatto il giro della rete, conquistando ampio spazio sulle testate italiane.

Nel video l’esponente del governo di Benjamin Netanyahu, titolare della Sicurezza, con posizioni da ultra destra ha deride gli attivisti, facendosi largo tra loro, sventolando una bandiera israeliana, mentre risuona l’inno israeliano ‘Hatikva’. Con un uso di immagini, suoni che mostrano la violenza di una umiliazione umana e “politica” e vengono usati come mezzo di propaganda del governo.

“Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare”, ha detto Gvir. “Sono venuti con molto orgoglio e guardate come sono ridotti ora. Non eroi, niente. Sostenitori del terrorismo”, ha aggiunto.

Non pago, Ben Gvir avrebbe anche chiesto a Netanyahu di lasciarli a lui: “li mettiamo nelle carceri dei terroristi”.

Da Italia e Francia la condanna

“Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili”. hanno affermato in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona”.

Oltre ai passi istituzionali, si legge nella nota, da Meloni e Tajani è arrivata anche la richiesta di “scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano”. Insieme alla convocazione dell’ambasciatore israeliano “per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto”. Una scelta quella di convocare l’ambasciatore messa in atto anche dal ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot.

“Non penso che con atteggiamenti di questo tipo non si faccia il bene di Israele”, ha detto invece il ministro Guido Crosetto. “Noi ci vantiamo di altro, ministro. Ci vantiamo di aver sempre trattato con rispetto i suoi connazionali e non abbiamo l’abitudine di arrestare le persone in acque internazionali ma semmai di soccorrerle se ne hanno bisogno”.

Critiche anche in Israele

Nel mentre, però, si è aperto lo scontro all’interno del governo israeliano. Il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, ha parlato di “spettacolo vergognoso”, accusando il collega Ben-Gvir di “non essere il volto di Israele”.

Ottenendo via social la replica: “Israele ha smesso di essere un bambino che prende schiaffi. Chiunque venga sul nostro territorio per sostenere il terrorismo e identificarsi con Hamas prenderà una sberla e non porgeremo l’altra guancia”.

Ma anche il premier Benjamin Netanyahu, pur senza risparmiare critiche agli attivisti, ha preso le distanze.

“Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza”, ha fatto sapere tramite un comunicato. “Tuttavia, il modo in cui il Ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Ho dato istruzioni alle autorità competenti di espellere i provocatori il prima possibile”.