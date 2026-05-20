Motor Valley Fest, a Modena il laboratorio globale della nuova mobilità

Dal 28 al 31 maggio oltre 200 speaker, più di 50 eventi e i vertici dei grandi marchi della Motor Valley per discutere di AI, software, cloud, manifattura avanzata, finanza e nuovi talenti. Sempre più forte il legame tra automotive e big tech.



Non più soltanto la celebrazione della passione motoristica italiana, ma un vero laboratorio internazionale dove automotive, intelligenza artificiale, software, cloud computing, manifattura avanzata e finanza industriale si intrecciano per disegnare il futuro della mobilità. È con questo posizionamento che dal 28 al 31 maggio torna a Modena il Motor Valley Fest, arrivato all’ottava edizione e ormai trasformato in una piattaforma di confronto tra industria, innovazione tecnologica, università, startup e comunicazione.

Per quattro giorni il cuore della Motor Valley emiliano-romagnola ospiterà oltre 200 speaker internazionali, più di 50 appuntamenti tra conferenze, top table, Talent Talk, incontri B2B ed experience diffuse, con un programma che punta a raccontare la trasformazione dell’auto in un ecosistema sempre più digitale e interconnesso.



Il festival si aprirà il 28 maggio al Teatro Storchi con una Opening Conference internazionale dedicata ai nuovi scenari della mobilità e dell’innovazione industriale. A seguire, la Motor Valley Top Table metterà a confronto i vertici di Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani sui grandi temi che stanno ridefinendo il settore: software-defined vehicle, guida autonoma, intelligenza artificiale, transizione energetica, elettronica avanzata e digitalizzazione dei processi produttivi.



Il punto centrale dell’edizione 2026 è proprio questo slittamento dell’automotive verso il mondo delle piattaforme tecnologiche. Non a caso, accanto ai brand storici della Motor Valley, cresce il peso dei partner provenienti dal digitale, dal cloud e dalla consulenza strategica. Nel network del Fest figurano infatti Accenture, Boston Consulting Group, Capgemini e Deloitte, insieme a player tecnologici come Amazon Web Services (AWS), Dassault Systèmes e Lenovo. Presenze che raccontano come oggi il valore dell’industria automobilistica si giochi sempre più su software, infrastrutture digitali, gestione dei dati, simulazione virtuale e capacità di integrazione tra hardware e AI.



Accanto ai grandi gruppi della consulenza e del cloud, partecipano aziende come STMicroelectronics, Bosch, Michelin, Targa Telematics e CNH, mentre il festival apre anche ai temi dell’economia circolare, della logistica e della gestione energetica con Herambiente, DSV Global Transport and Logistics e Manitou Italia. Un ecosistema che allarga il concetto stesso di mobilità oltre il veicolo, includendo supply chain, energia, connettività, servizi e infrastrutture.



A dare la misura del peso industriale della Motor Valley sono anche i numeri diffusi dagli organizzatori sulla base della ricerca Nomisma realizzata per Motor Valley Association con il supporto della Regione Emilia-Romagna: 39.647 imprese, oltre un milione di occupati, 18 musei, 4 autodromi internazionali e un indotto turistico stimato in 1,2 miliardi di euro. Un sistema produttivo che continua a rappresentare uno degli asset più forti del Made in Italy manifatturiero e tecnologico.



Forte anche il focus su education e competenze. Tra il 28 e il 29 maggio il Teatro del Collegio San Carlo ospiterà 10 Talent Talk dedicati ai giovani, con la partecipazione delle case della Motor Valley insieme a HPE Group, Loccioni e Visa Cash App Racing Bulls. MUNER e Accenture approfondiranno invece il tema delle professionalità richieste dalla trasformazione tecnologica in corso, dalle competenze STEM all’ingegneria software fino ai nuovi modelli di progettazione digitale.



Sempre sul fronte formazione, Piazza Grande ospiterà per tutta la durata del festival i progetti della Formula SAE, la competizione universitaria internazionale di design ingegneristico che porterà a Modena 11 università italiane e 16 team impegnati nello sviluppo di prototipi innovativi.



Accanto alla dimensione business e istituzionale, il Motor Valley Fest manterrà anche la propria componente esperienziale e divulgativa con il “Best of Motor Valley” all’Accademia Militare di Modena, esposizioni diffuse di supercar e moto iconiche, eventi dinamici, musei aperti, parate e iniziative dedicate agli appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero.