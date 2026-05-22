Obe e Sky Media: sport e branded entertainment al centro delle nuove strategie delle marche

Con ‘The Brand Game’ spazio ai dati che confermano la forza di un contenuto chiave per la tv del presente e del futuro. Il 21 maggio, allo Sky Campus di Milano si è svolto l’evento organizzato da Obe – Osservatorio Branded Entertainment in collaborazione con Sky Media, con tanti spunti per analizzare il nuovo ruolo dello sport nella comunicazione e nel branded entertainment.

Al centro della giornata, la presentazione della ricerca ‘Dentro il gioco. Come lo sport diventa relazione e cosa cambia per i brand’, realizzata con Ipsos Doxa, ma anche una lunga serie di interventi dedicati all’evoluzione dello sport da semplice evento live a ecosistema editoriale capace di vivere tra tv, streaming, social media e contenuti digitali.

Ad aprire l’incontro sono stati Luca Centurioni, marketing director Sky Media, ed Emanuele Nenna, presidente Obe. Nenna ha spiegato come l’associazione stia ampliando il proprio ‘campo di gioco’, portando l’attenzione sul mondo dello sport come piattaforma narrativa sempre più utilizzata dai brand.

Emanuele Nenna, presidente OBE e Luca Centurioni, marketing director Sky Media

“Oggi lo sport non è più soltanto il momento live: è una piattaforma culturale capace di generare conversazioni, comunità e connessioni rilevanti tra brand e persone”, ha raccontato il marketing director Sky Media. Un concetto ripreso più volte nel corso della giornata: lo sport non si esaurisce più nel live televisivo, ma continua a vivere sui social, nelle clip condivise online, nelle community e nelle conversazioni tra tifosi.

I dati: l’86% degli italiani segue almeno uno sport. Vince il calcio, secondo il tennis

A presentare la ricerca, Anna Vitiello, direttrice scientifica OBE ed Erik Rollini, executive director WPP Media, che hanno confermato la centralità dello sport nella vita degli italiani. L’86% dichiara infatti di seguire almeno una disciplina sportiva: la quota sale al 91% tra gli uomini e si attesta all’80% tra le donne.

Anna-Vitiello, Direttore Scientifico, Obe

Il calcio resta lo sport più seguito con il 54%, seguito da tennis (40%), pallavolo (27%), nuoto e atletica (26%) e motorsport (24%). Sempre più centrale anche il ruolo delle piattaforme digitali: il 34% fruisce contenuti sportivi attraverso i social, mentre il 74% dichiara di parlare di sport e condividere esperienze legate agli eventi sportivi.

Secondo la ricerca, inoltre, la fruizione è sempre più fluida e cross-canale: la tv free resta il mezzo più trasversale, ma crescono streaming, eventi live e contenuti social, soprattutto tra gli ‘Ultra Fans’.

Antonio Rossi: gli atleti oggi costruiscono relazioni dirette

Moderati dalla giornalista di Sky Sport, Eleonora Cottarelli, gli interventi sul palco hanno approfondito il cambiamento del racconto sportivo e il ruolo sempre più centrale delle piattaforme digitali.

Antonio Rossi, campione olimpico e presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, ha messo a confronto il mondo dello sport di ieri con quello attuale, sottolineando come social media e piattaforme digitali abbiano trasformato radicalmente il rapporto tra atleti e tifosi. Se in passato la relazione passava soprattutto attraverso i risultati sportivi conseguiti e i passaggi sui media tradizionali, oggi gli atleti dialogano direttamente con il pubblico attraverso contenuti personali, storytelling e collaborazioni con i brand.

Antonio Rossi

Levy e Walbyoff: lo sport sempre più vicino all’intrattenimento

Il focus si è poi spostato sullo scenario internazionale con Kike Levy, head of Gameday by NJF Holdings, che ha spiegato come lo sport sia diventato uno dei contenuti più competitivi nell’economia dell’attenzione, in costante dialogo con streaming platform, creator economy e format di entertainment. Secondo Levy, oggi il valore nasce sempre più dalla capacità di creare storytelling e community che continuino a vivere oltre il momento della gara.

Bottali: ‘Le squadre oggi sono piattaforme editoriali’

Tra gli interventi anche quello di Roberto Bottali, head of marketing & sponsorship di Olimpia Milano, che ha spiegato come oggi una squadra sportiva non comunichi più soltanto risultati, ma costruisca fandom, senso di appartenenza e relazione con il pubblico attraverso contenuti digitali, format editoriali ed esperienze condivise con sponsor e partner.

Red Bull, Lego, Coca-Cola, Ceres e Peroni: il branded entertainment entra nello sport

Sul rapporto tra brand e sport è intervenuto anche Guido Di Santo, head of media network Red Bull, che ha raccontato l’evoluzione di Red Bull da sponsor tradizionale a vero ecosistema editoriale proprietario, costruito attraverso eventi, storytelling e contenuti sportivi. A chiudere il panel dedicato al branded entertainment sportivo sono stati Davide Cajani (Lego), Diego Daniele (The Coca-Cola Company), Simonluca Scravaglieri (Ceres) e Simone Tagliacozzo (Birra Peroni), che hanno discusso di come i brand stiano entrando sempre più nel mondo dello sport attraverso esperienze, contenuti e attivazioni capaci di creare coinvolgimento e relazione nel tempo.

La conclusione dell’evento è stata affidata a Guido Meda, vicedirettore Sky Sport e responsabile Motori, che ha riflettuto sull’evoluzione del racconto sportivo in un panorama dove contenuto, intrattenimento e live experience parlano ormai lo stesso linguaggio.