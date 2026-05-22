Next Group festeggia 40 anni: da agenzia eventi a polo integrato della comunicazione in espansione

Un percorso costruito tra grandi eventi, comunicazione integrata e relashionship loyalty che oggi si traduce in un hub con oltre 200 professionisti e un modello di crescita che punta su capitale umano, sostenibilità certificata e internazionalizzazione.

Next Group celebra 40 anni di attività nel mondo della comunicazione, segnando un traguardo che rappresenta l’evoluzione di una realtà italiana indipendente capace di crescere nel tempo mantenendo una visione chiara: integrare competenze diverse in un unico sistema per offrire al mercato soluzioni complete e ad alto valore aggiunto.

Fondato nel 1986, il Gruppo guidato da Marco Jannarelli è oggi un ecosistema da 80 milioni di euro di fatturato e oltre 200 professionisti. Un percorso di crescita costante, sviluppato nel tempo grazie a una visione capace di anticipare le evoluzioni del mercato e di diversificare l’offerta in un’ottica di integrazione: un ampliamento progressivo delle competenze, sostenuto da una regia unitaria, capace di coniugare strategia, creatività ed execution.

“Questi 40 anni rappresentano la costruzione di un modo di lavorare. Oggi siamo un Gruppo capace di integrare competenze diverse e governare la complessità. Il nostro obiettivo è continuare a crescere a livello internazionale, mantenendo centrale la qualità progettuale e il valore delle persone.” – ha dichiarato Marco Jannarelli (foto), Presidente Next Group.

È proprio questa capacità di orchestrare discipline diverse a definire il modelloNext Group: un hub in cui competenze verticali convivono e si attivano in modo sinergico, generando soluzioni progettuali più ampie, articolate e coerenti. Dalle grandi produzioni live alle brand experience, dai progetti di comunicazione integrata fino alle soluzioni di loyalty e di relationship marketing, ogni intervento non è mai isolato, ma parte di un sistema che moltiplica le possibilità creative e l’efficacia complessiva.

Paolo Jannarelli

“In questi anni abbiamo costruito un’esperienza solida, che oggi si traduce anche in un’evoluzione dei nostri sistemi gestionali e organizzativi. Un’infrastruttura interna sempre più strutturata e flessibile, capace di sostenere la crescita del Gruppo” – aggiunge Paolo Jannarelli, CEO Next Group.

Questo approccio prende forma nelle sue società e business unit, le diverse anime del Gruppo: NEXT, con le divisioni Next Event e Next World, presidia il mondo degli eventi e delle grandi produzioni internazionali; Adverteam, l’agenzia di comunicazione integrata e brand activation; Next Reloy, la società di relationship loyalty di Next Group. Un modello che si traduce in progetti per i principali brand italiani e internazionali – tra cui Ferrari, Eni, Generali, Gucci, Fastweb+Vodafone, Barilla, Campari, Moncler, Enel, Sanpellegrino, Alfa Romeo, Coca-Cola HBC Italia – e in produzioni iconiche capaci di unire ingegneria, spettacolarità e visione strategica, come le world première Ferrari o i format globali sviluppati nel tempo per il mercato internazionale, come S.Pellegrino Young Chef Academy.

Accanto alle grandi produzioni, il Gruppo ha consolidato un’offerta di comunicazione integrata capace di connettere fisico e digitale, retail ed experience, contenuto e attivazione. Ne sono esempio le campagne realizzate per Algebris Investments e progetti come Labello Studios e Basil Bar Barilla, che trasformano il lancio di prodotto in una piattaforma esperienziale e contenutistica capace di vivere tra spazio fisico e ambiente digitale.

A completamento del sistema, le competenze in ambito loyalty e relationship marketing basate su un approccio data&communication driven e reward storytelling permettono di costruire relazioni continuative tra brand e persone ampliando il perimetro dell’intervento e rafforzando l’efficacia complessiva dei progetti, come testimoniato dalle iniziative sviluppate per Findus e Acqua & Sapone.

Questa evoluzione ha portato Next Group ad essere player di riferimento nella live communication e nel branded content, riconosciuto anche a livello internazionale con premi e posizionamenti tra le principali agenzie globali del settore.

Forte di progetti realizzati in oltre 60 Paesi in questi quarant’anni, il Gruppo accelera oggi il proprio percorso di internazionalizzazione con l’apertura della nuova sede di Riyadh, e un piano di crescita che punta a raggiungere i 100 milioni di euro di fatturato nei prossimi due anni.