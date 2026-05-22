Barachini: i sistemi di IA sono editori, seguano le stesse regole. Informazione superficiale danno per tutti

Non riuscire a raggiungere tutta la popolazione con un’informazione approfondita è un pericolo democratico, dice il sottosegretario dal Festival dell’Economia di Trento

“Dobbiamo decidere qual è il mercato e qual è il campo di gioco. O i sistemi di intelligenza artificiale sono editori o non lo sono. Dal mio punto di vista lo sono. E allora devono seguire le stesse regole”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini al Festival dell’Economia di Trento.

Le insidie del sistema

Presente con il sottosegretario al panel ‘Potere dell’informazione, social network e Ai’, anche l’ad del grupo 24 ore, Federico Silvestri. “C’è il grande tema della riconoscibilità delle fonti, perché i sistemi dell’intelligenza artificiale hanno fatto un salto in avanti da una parte, ma un clamoroso salto indietro da un’altra. Posso andare avanti fino a stasera con le tante insidie, con le tante incognite, che però vanno governate. Non possiamo tirarci indietro”, ha riflettuto.

“L’intelligenza artificiale riesce, attraverso un uso abile dei social, ad influenzare la democrazia”, ha ricordato il magistrato Michele Corradino, presidente di Sezione del Consiglio di Stato.



“Stiamo parlando anche della sicurezza del nostro Paese. E occorre ricordarci che la Costituzione custodisce il valore dell’informazione. Ma l’evoluzione del sistema editoriale ci porta a riflettere di strumenti, mezzi e anche modalità di comunicazione che soltanto fino a qualche anno fa non pensavamo”, ha detto Pier Domenico Garrone, comunicatore esperto di web reputation ed economia digitale.

Tutti a rischio con informazione superficiale

“Siamo di fronte ad un pericolo democratico. Quello di non riuscire a raggiungere tutta la popolazione con un’informazione approfondita”, ha detto ancora Barachini. “L’informazione superficiale colpisce tutti, chiunque abbia degli strumenti digitali e si abitui a quella velocità. Non solo i giovani. Però la differenza la farà la capacità di andare in profondità”.

“Assumeranno sempre più persone in grado di usare quell’intelligenza artificiale con creatività. Ma questo vuol dire che tu hai un’idea a monte, non è che l’intelligenza artificiale fa il lavoro per te”, ha chiosato.