Angela parigino supera Amendola. Porro batte Augias e Maggioni

Angela versione Ulisse scopre il lati nascosti di Parigi e batte la puntata secca dei Cesaroni. Si rianima Unknown, il reality calabrese di Rai2 e Porro vince tra i talk

‘Ulisse’ (Rai1) con Alberto Angela in escursione parigina, contro ‘I Cesaroni: Il Ritorno’ (Canale5) in primo piano lunedì 25 maggio nella serata tv. L’approfondimento è stato al centro del confronto tra ‘Newsroom’ su Rai3, ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 e ‘Torre di Babele’ su La7. La serie tv ‘Attacco al potere’ su Italia 1 e il reality calabrese ‘The Unknown’ su Rai2 erano l’altra opzione principale. Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

‘Ulisse’ riscopre Parigi e batte I Cesaroni

Su Rai1 il quarto capitolo e ultimo delle ricognizioni di ‘Ulisse- Il piacere della scoperta’, con un Alberto Angela impegnato a raccontare Parigi ha conseguito 2,5 milioni e 16,9% di share.

Su Canale 5 ‘I Cesaroni: Il ritorno’ con Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli nel cast, ha riscosso 2,3 milioni di spettatori con uno share del 14,2%.

Non svolta la serie action dii Italia 1, risale e sorprende il reality calabrese su Rai2

Su Italia1 la serie tv ‘Attacco al potere: Paris has fallen’ con Tewfik Jallab, Ritu Arya, Sean Harris, Mathieu Kassovitz, Gerard Butler, Ana Ularu, Camille Rutherford, Jeremie Covillault, Karl Collins tra i protagonisti ha conseguito 885mila spettatori e 6,9%.

Su Rai2 il format ‘The Unknown: fino all’ultimo’ con Elettra Lamborghini e Gianluca Scintilla Fubelli alla conduzione ed una squadra di vip contro una squadra di sconosciuti impegnati in un reality adventure in Calabria, ha conseguito 845mila spettatori e 5,6% di share.

Talk: Porro parla di Flotilla e Garlasco e batte Augias con Floris. Male Maggioni sull’AI

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con Nicola Porro alla conduzione, Flotilla, Islam radicale e Garlasco in primo piano, e tra gli ospiti Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Fausto Biloslavo, Hoara Borselli, Giuseppe Cruciani e molti specialisti del caso pavese, ha riscosso 916mila spettatori e 7,9% di share.

Su La7 a ‘La Torre di Babele’ su La7, nella puntata dedicata al tema della scuola come organo fondamentale della democrazia, gli ospiti di Corrado Augias sono stati Giovanni Floris, Umberto Galimberti, Viola Ardone e Roberto Vecchioni. Il programma è arrivato a 881mila spettatori e il 5,1%.

Su Rai3 la nuova puntata stagionale di prima serata di ‘NewsRoom’, con Monica Maggioni alla conduzione e il tema dell’intelligenza artificiale in primo piano, è arrivata a 397mila spettatori e 2,9%.

Inoltre, sul Nove la puntata di ‘Little big Italy’ ha conseguito 589mila spettatori e 3,6% di share; su Tv8 il best of di ‘GialappaShow’, con Michele Foresta alla conduzione, ha riscosso 518mila spettatori e 3,7% di share.

In access Scotti batte De Martino. Gruber 8,2%

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 3.594.000 spettatori e 20,1%, ‘Affari Tuoi’ a 4.558.000 spettatori e 23,4%. Su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.814.000 spettatori e 20,7%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.823.000 spettatori e 24,8%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.579.000 spettatori e 8,2%.