RDS Summer Festival, quattro tappe e una nuova app

RDS lancia la nuova edizione di RDS Summer Festival e presenta la nuova app proprietaria. Il festival estivo e la piattaforma, che sarà disponibile dalla prima settimana di giugno, rappresentano le principali novità della stagione 2026.

Dopo l’edizione scorsa del festival che ha registra circa 100mila presenze nelle quattro tappe italiane, con 7 milioni di reaction e 250 milioni di visualizzazioni complessive sui contenuti social e digitali, il festival torna quest’anno con due nuove tappe: Genova e Iglesias.

La nuova app

La principale novità riguarda il lancio della nuova app RDS, disponibile dalla prima settimana di giugno sugli store digitali. La piattaforma viene ripensata come sistema multifunzione per permettere agli utenti di accedere a esperienze premium durante il festival. Attraverso l’app sarà possibile partecipare a iniziative, vivere esperienze sotto palco nel pit e interagire con i brand partner presenti nei villaggi allestiti nelle diverse tappe. L’app consentirà inoltre di accedere a podcast, contenuti on demand e rivedere eventi passati.

“Sono felice di accogliere le nuove tappe di Genova e Iglesias, che vedrà esordire il festival in uno stadio”, commenta orgoglioso Massimiliano Montefusco, amministratore delegato di RDS.

Massimiliano Montefusco

Le quattro tappe

Il tour prende il via il 14 giugno con il debutto assoluto a Genova, in Piazza della Vittoria, dove sono attese circa 30mila persone. Sul palco, tra gli altri, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Michele Bravi e Ditonellapiaga. A presentare la serata saranno Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro, affiancati dai creator di RDSNEXT Gaia Garavaglia e Samu Mara.

Seconda tappa il 20 giugno a Rimini, in Piazzale Fellini, con un grande ritorno all’interno della Notte Rosa. L’evento sarà anticipato il 19 giugno da un RDS Party dedicato alla dance music. In lineup Achille Lauro, Clara, Francesco Renga, Malika Ayane, Serena Brancale e The Kolors. La conduzione sarà affidata ad Anna Pettinelli e Leo Di Bello, insieme ai creator Samara Tramontana e Lisa Luchetta.

Il 27 giugno il festival arriva in Puglia, a Monopoli, in Piazza Vittorio Emanuele II, con artisti come Emma, J-Ax, Levante, Mara Sattei, Noemi e Raf. Sul palco Petra Loreggian e Leo Di Bello con Gaia Garavaglia e Samu Mara di RDSNEXT.

Gran finale il 4 luglio a Iglesias, allo Stadio Monteponi, nuova location del festival. Sul palco Ermal Meta, Fred De Palma, Mr.Rain, Sarah Toscano, Tommaso Paradiso e Chiello. A condurre la serata Rossella Brescia e Filippo Ferraro, insieme a Samara Tramontana e Lisa Luchetta.

RDS Next e i creator

Accanto agli speaker della radio saranno presenti anche i talent di RDSNEXT, la social web radio dedicata alla Gen Z. Tra i creator coinvolti ci sono Samu Mara, Gaia Garavaglia, Samara Tramontana e Lisa Luchetta, che accompagneranno le diverse tappe del tour insieme ai conduttori dell’emittente.

Le partnership

Tra le novità dell’edizione c’è anche la partnership con essence, presenting sponsor dell’evento. Il brand realizzerà laboratori creativi ed esperienze dedicate al pubblico in tutte le tappe del tour. Confermata anche la collaborazione televisiva con Sky e TV8, che trasmetteranno due speciali in prima serata l’11 e il 18 luglio per portare lo show anche al pubblico da casa.

L’evento, come nelle edizioni precedenti, resta gratuito e viene realizzato in collaborazione con comuni e amministrazioni locali delle città coinvolte.