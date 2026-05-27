Accademia IUAD e The Jackal lanciano The Jackal Academy

Nasce dalla collaborazione tra Accademia IUAD, scuola di moda e design e The Jackal, la nuova The Jackal Academy, progetto formativo dedicato al mondo della creatività digitale e della produzione di contenuti. L’idea è quella di formare professionisti capaci di seguire tutte le fasi del processo creativo: dall’ideazione allo storytelling, fino alla produzione e distribuzione multipiattaforma.

Il percorso prevede il confronto diretto con professionisti della comunicazione e dell’intrattenimento digitale, oltre a un focus su algoritmi, trend e linguaggi dei social media. Tra gli elementi centrali del progetto anche il networking con brand, case di produzione e realtà dell’industria creativa. Il progetto prevede anche una serie di masterclass immersive. Tra queste, la masterclass di regia guidata da Francesco Ebbasta, regista cinematografico, dedicata all’intero processo di creazione audiovisiva: dall’ideazione allo sviluppo narrativo fino alla realizzazione sul set.

Il master

All’interno della The Jackal Academy trova spazio il master di I livello in content creation, storytelling e produzione digitale, pensato per formare digital content creator. Il programma accompagnerà gli studenti dalla scrittura alla regia, passando per riprese – anche mobile – montaggio e strategie di distribuzione e comunicazione. A guidare il percorso saranno professionisti del settore come Fabio Balsamo, che porterà la sua esperienza sullo storytelling e sulle tecniche della commedia, e Alessandro Grespan, che approfondirà le tecniche di ripresa con smartphone e attrezzatura leggera.

Le attività tra Napoli e Milano

Le attività partiranno dalla fine di giugno nella sede IUAD di Napoli e proseguiranno a luglio a Milano.