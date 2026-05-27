Trump nomina Pam Bondi nel comitato sulle politiche per l’IA

L’ex procuratrice generale – che nel comitato siede con personaggi come Zuckerberg, Ellison e Huang – avrà un ruolo di coordinamento tra il governo e le big tech

A quasi due mesi dalla sua uscita dal dipartimento della Giustizia Usa, l’ex procuratrice generale Pam Bondi è stata nominata da Donald Trump membro di un comitato dedicato alle politiche sull’intelligenza artificiale della Casa Bianca.

Lo riporta Axios, secondo cui Bondi entrerà a far parte del Consiglio presidenziale dei consulenti per la scienza e la tecnologia (Pcast)

Il Consiglio, scrive il portale specializzato, è presieduto dall’ex consigliere della Casa Bianca per l’IA, David Sacks, e dal consigliere scientifico di Trump, Michael Kratsios. Ne fanno parte anche diversi dirigenti del settore tecnologico, tra cui il co-fondatore di Nvidia Jensen Huang, il ceo di Meta Mark Zuckerberg e il co-fondatore di Oracle Larry Ellison.

Bondi avrà il compito di facilitare il coordinamento tra il governo e i giganti della tecnologia presenti nel comitato e ricoprirà inoltre un ruolo consultivo di nuova istituzione in materia di infrastrutture nazionali,