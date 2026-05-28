Party Like a Deejay torna a Milano, Radio Capital festeggia 30 anni

Torna a Milano dal 5 al 7 giugno 2026 ‘Party Like a Deejay’, l’evento firmato Radio Deejay, emittente da poco acquisita da Antenna Group della famiglia Kyriakou, che per un intero weekend animerà Parco Sempione, l’Arco della Pace e il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco con concerti, sport, talk, attività gratuite e momenti di incontro con gli speaker della radio.

Il programma

L’evento, organizzato in collaborazione con il comune di Milano prevede un apertura con Linus che presenta ’50 Linetti’, uno show pensato per celebrare i suoi 50 anni di radio dove ripercorrerà la sua carriera, raccontando aneddoti personali. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno alle 21 al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

All’Arco della Pace due concerti live

Cuore musicale della manifestazione sarà l’Arco della Pace, che sabato 6 giugno dalle 20.30 ospiterà il concerto pop con alcuni degli artisti della scena italiana: Annalisa, Carl Brave, Ditonellapiaga, Frah Quintale, Fulminacci, Gaia, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Paola Iezzi, Pinguini Tattici Nucleari, Sayf, The Kolors e Tommaso Paradiso.

Novità di questa edizione sarà invece ‘One Two One Two Celebration’, la serata rap in programma domenica 7 giugno alle 18, realizzata in collaborazione con Radio m2o e presentata da Albertino. Sul palco saliranno Ele A, Emis Killa, Ernia, Fabri Fibra, Frankie HI-NRG MC, Madame, Nayt, Neffa, Sottotono e TY1.

Speakers’ Corner: dal vivo le voci della radio

Sabato 6 giugno tornano anche gli Speakers’ Corner al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, gli incontri dal vivo con alcune delle voci di Radio Deejay. Ad aprire il programma alle 10 saranno Linus e Nicola Savino con ‘Deejay Chiama Italia’. A seguire Il Trio Medusa con ‘Chiamate Roma Triuno Triuno’, Alessandro Cattelan con ‘Catteland’, Fabio Volo con ‘Il volo del mattino’ e, in chiusura, La Pina, Diego Passoni e La Vale con ‘Pinocchio’.

Capital Live celebra i 30 anni di Radio Capital

Domenica 7 giugno dalle 16 il Cortile delle Armi ospiterà inoltre ‘Capital Live’, evento gratuito organizzato con Radio Capital per festeggiare i 30 anni dell’emittente. Sul palco saliranno Arya, Birthh, Bluvertigo, Angelica Bove, Dimartino, Alberto Fortis e Santamarea.

Casa Deejay e dj set gratuiti nel Parco

Per tutta la durata della manifestazione Parco Sempione ospiterà Casa Deejay, il punto di ritrovo con gli speaker della radio e una lunga serie di dj set gratuiti. Sabato 6 giugno si alterneranno Andy&Mike, Umberto&Damiano, Patrizio Mattei e Danilo Da Fiumicino, Wad con ‘Say Waaad? and Friends, Federico Russo e Francesco Quarna con ‘The Blessed Maremma’ e Nicola Savino con il tradizionale dj set ‘Solovinili’. Domenica 7 giugno spazio invece a Daniele Palmieri, Federico Pecchia e Davide Damiani, Filippo Romagnoli, ‘Casa Vitiello’, ‘Ciao Belli’ con Dj Angelo e Roberto Ferrari e infine Dj Aladyn & Friends.

Sport, giochi e attività per famiglie

Ampio spazio anche alle attività gratuite distribuite nelle aree tematiche del Parco. L’Area Family&Kids ospiterà percorsi avventura, pareti di arrampicata, giochi tradizionali del Family Park Ambarabà e laboratori dedicati all’ecologia organizzati da Demetra. Sabato mattina è previsto anche l’appuntamento live ‘Walter Pizzulli Family & Friends’. Nell’Area Giochi Senza Wi-Fi, realizzata con Asmodee, il pubblico potrà partecipare a partite e tornei di giochi da tavolo come Skull, Exploding Kittens, Concept, Momo e Lupi Mannari di Roccascura, oltre a sfidarsi con il board game ufficiale ‘ON AIR – Play like a Deejay’ e con sessioni di Dungeons & Dragons.

Fitness, basket e urban culture

L’area sport proporrà corsi fitness gratuiti con i trainer di Muv Milano e Deborah Gheller, tra yoga, pilates e functional training in modalità silent. Nel campetto storico del Parco si terranno inoltre tornei di basket e attività con il pubblico, mentre la nuova area dedicata agli action sport e alla urban culture ospiterà BMX show, contest, dj set e writers impegnati nella realizzazione di un murales di 15 metri dedicato alla manifestazione. Tra le novità anche il Visa Soccer Village, con tornei di calcetto e minicorsi con allenatori.

Esperienze immersive e incontri al Deejay Café

Torna anche la virtual zone, realizzata con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, dove il pubblico potrà vivere esperienze immersive attraverso visori VR, tra cui ‘Apollo 11. In viaggio verso la Luna’ e il cortometraggio animato ‘Ink Trails’. Al Deejay Café si terranno invece incontri gratuiti con i talent della radio, tra cui ‘Cartoline dal weekend’, ‘SOS Animal House’, ‘DEEVINO’ e ‘Deejay on The Road’.

Partner e produzione

La produzione esecutiva dell’evento è affidata per il quinto anno consecutivo a Eric Galiani per Videomobile, mentre l’immagine coordinata è stata realizzata da Chunk Studio. Party Like a Deejay è realizzato con Visa come proud partner, Fiat e Sprite come main sponsor e con il supporto di numerosi sponsor e partner, tra cui Asmodee, Galbusera, Nintendo, Vespa, SUN68, Tanqueray, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e Food Society.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.