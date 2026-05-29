La Repubblica torna a Milano con il festival Green&Blue

Torna dal 4 al 6 giugno a Milano il Festival Green&Blue, il progetto editoriale di la Repubblica dedicato ai temi della sostenibilità, del clima e della transizione ecologica. L’appuntamento si svolgerà negli spazi del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ e proporrà tre giorni di incontri, workshop, mostre, spettacoli e momenti di partecipazione aperti al pubblico.

“Quest’anno il Festival di Green&Blue ha due obiettivi: ricordare che salvare il Pianeta è possibile e che per farlo serve un impegno collettivo e globale di istituzioni, imprese e società civile”, ha dichiarato Federico Ferrazza, direttore di Green&Blue. (foto)

Il tema

L’edizione 2026 ruota attorno a una parola: ‘Noi’. Un concetto che invita a considerare la sostenibilità non come una responsabilità individuale ma come una sfida condivisa che coinvolge cittadini, imprese, istituzioni e territori. Sul palco si alterneranno oltre 30 protagonisti del mondo scientifico, culturale e istituzionale. Tra questi il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, i sindaci di Milano, Torino e Firenze Giuseppe Sala, Stefano Lo Russo e Sara Funaro, gli scienziati Michael Oppenheimer, Kate Marvel, Carlo Buontempo e Giulio Boccaletti, i vincitori del Tyler Prize Toby Kiers e Andy Haines, la chef Chiara Pavan, la giornalista Giulia Innocenzi e il botanico Stefano Mancuso.

Conferenze, workshop e focus sulle città

Il programma prevede conferenze su due palchi, workshop interattivi, think tank e spazi espositivi dedicati ai temi della biodiversità, dell’energia, della salute e dell’alimentazione. Particolare attenzione sarà riservata alle città come laboratori della transizione ecologica. Sul palco i sindaci racconteranno esperienze e politiche urbane orientate alla sostenibilità e alla qualità della vita. Previsti inoltre collegamenti con la stazione artica Dirigibile Italia, approfondimenti sullo spazio con esperti dell’Agenzia Spaziale Europea e, per la prima volta, iniziative dedicate al gaming come strumento di divulgazione ambientale.

Arte e fotografia per raccontare il cambiamento

Accanto agli incontri, il festival ospiterà due mostre. La prima è ‘Pneumos’ di Oriana Persico, installazione già presentata al Padiglione Italia dell’Expo 2025 in Giappone e dedicata al rapporto tra aria, dati e spazio urbano. La seconda è ‘Along the Current – Lungo la corrente’ di Lorenzo Colantoni, progetto fotografico e multimediale che documenta gli effetti del cambiamento climatico lungo il percorso della corrente del Golfo, dalle Azzorre alle isole Svalbard.

Spettacoli e musica dal vivo

Le serate saranno animate da spettacoli con Marco Paolini, Andrea Pennacchi, Giobbe Covatta, Marco Cortesi e Mara Moschini. Venerdì 5 giugno spazio anche alla musica con i dj set dei Niños du Brasil e del duo Hyperverbena.

Diretta streaming e partecipazione gratuita

I principali appuntamenti saranno trasmessi in streaming su repubblica.it, mentre gli estratti saranno disponibili su VD News. La partecipazione al festival è gratuita, previa iscrizione online e fino a esaurimento dei posti disponibili.