Figc, Malagò: per rilanciare il calcio serve patto con istituzioni e componenti

Il nodo vivai, ma anche i limiti caratteriali oltre che tecnici degli azzurri. Su Rai Radio1 l’ex numero uno del Coni ha parlato della sua candidatura in Figc. Serve un patto condiviso tra le parti e le istituzioni, ha spiegato, rilevando come – nonostante le ultime delusioni mondiali – il calcio resti il cuore pulsante del tifo sportivo italiano

“Mi sono candidato perché c’è stata un’iniziativa della Lega di Serie A, un mondo spesso diviso, che è stata più unica che rara. È stato questo a portarmi a fare delle riflessioni. Si sono poi agganciate la Lega di Serie B e soprattutto le componenti tecniche, dai giocatori agli allenatori”. Lo ha detto Giovanni Malagò intervenendo a ‘Ping Pong’ su Rai Radio1, parlando della corsa alla presidenza della FIGC.

Vivai nodo centrale nel programma

Parlando del suo programma, l’ex presidente del Coni ha spiegato che si tratta di un progetto “articolato”, in 50 pagine. “Ma il punto centrale, ha rimarcato, è ricostruire partendo dai vivai. Tutti vorremmo farlo, ma per farlo serve pianificazione di quest’attività, e bisogna aiutare le società a mantenere una sostenibilità accettabile”, ha spiegato.

E per questo “servono misure che aiutino i club a investire sui giovani e sui vivai”, ha aggiunto.

Patto condiviso

Malagò ha sottolineato poi l’importanza di costruire attorno al settore “un patto condiviso con le istituzioni e con tutte le componenti del calcio” per individuare “strumenti e sgravi che possano sostenere il sistema, c’è da accelerare, molto, il percorso”.



“Malgrado le delusioni, la passione degli italiani per il calcio non è diminuita”, ha rilevato. “Quello che è successo negli ultimi anni è che altre discipline sportive sono diventate più importanti in termini di popolarità, ma non hanno sostituito l’amore e la passione per il calcio” ha spiegato. “Penso al tennis, alla pallavolo, al nuoto, all’atletica e agli sport invernali. Accanto ai 28-30 milioni di tifosi di calcio si è affacciata un’altra categoria di appassionati: persone che prima non seguivano il calcio, oppure tifosi che hanno cominciato a interessarsi anche ad altre discipline sportive. Non c’è niente di male, anzi. Ho sempre sostenuto la cultura della multidisciplinarità, che poi è la vera cultura sportiva” ha aggiunto.

Limiti tecnici e caratteriali

Malagò si è soffermato anche sulla mancata partecipazione dell’Italia ai Mondiali americani al via tra qualche settimana. La terza assenza consecutiva per gli azzurri, dopo Russia e Qatar.

“Per quanto il nostro calcio possa essere peggiorato o meno competitivo rispetto al passato, non credo che sia arrivato ‘così in basso’ da non riuscire a qualificarsi ai Mondiali”, ha detto, sottolineando come però non sia possibile ridursi “a sperare in un episodio favorevole o a giocarci tutto su un rigore sbagliato all’ultimo minuto”.

“L’Italia è tuttora dodicesima nel ranking” ha aggiunto, rilevando oltre agli aspetti tecnici, anche un tema “di personalità e di tenuta caratteriale”.