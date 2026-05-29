Marina Berlusconi ancora nel mirino di Vannacci: FI eterodiretto da finanza e editoria

“Mi domando a che titolo parli Marina Berlusconi. Ma se parla riferendosi a Fi dovremmo dire che è un partito eterodiretto dalla finanza e dall’editoria”.

Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, ospite di ‘Un giorno da pecora’ tornando sul tema già affrontato qualche giorno fa a margine di una conferenza stampa in cui si chiedeva “Quale ruolo ha in Forza Italia Marina Berlusconi? Fatemi capire perché io non ho ancora capito”.

Vogliono far vincere la sinistra

“Questa alleanza di centrodestra potrebbe far vincere la sinistra se non accetta di conformarsi alle nostre linee rosse, sono loro che devono valutare se far vincere la sinistra. Sono un po’ slavati… . Hanno perso la trebisonda, non si dica che io farò vincere la sinistra, guardate come vota Fi in Europa…”. Ha detto ancora – ripreso da Adnkronos – il general rimandando al mittente l’accusa di poter far perdere il centrodestra, se non si troverà l’intesa con le attuali forze di maggioranza.

Nostro gruppo parlamentare? Potremmo riuscirci nelle prossime settimane…

Quando riusciremo a formare un gruppo parlamentare? “Potremmo riuscirci nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. La nostra proposta è l’unica novità politica degli ultimi quindici anni”.