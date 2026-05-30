Trump crolla nei sondaggi: per The Economist è presidente meno popolare dal 2009

Donald Trump registra il livello di impopolarità più alto da quando The Economist ha iniziato a monitorare in modo sistematico il gradimento dei presidenti statunitensi nel 2009. Secondo l’ultimo rilevamento, il suo indice di approvazione netto si attesta a -24: il 34% degli intervistati approva il suo operato, mentre il 58% lo giudica negativamente e il 6% non esprime una posizione.

Secondo l’analisi della testata, la guerra in Iran ha contribuito a indebolire la posizione del presidente, ma è soprattutto la gestione dell’economia a pesare sul giudizio degli americani. Tre quarti della popolazione ritengono che le condizioni economiche siano “discrete” o “scarse”, mentre il 63% percepisce un peggioramento della situazione.

I modelli previsionali utilizzati da The Economist – riporta Ansa – indicano che, allo stato attuale, i democratici avrebbero elevate probabilità di conquistare la Camera dei Rappresentanti, mentre il controllo del Senato rimane più incerto. Si tratta di proiezioni basate su trend statistici e non di risultati ufficiali.