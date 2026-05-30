Rinnovata la governance dell’Istituto per il Governo Societario. Adolfo de Rienzi presidente

Rinnovo al vertice per l’IstitutoperilGovernoSocietario (IGS). Fondato nel 2009 dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti, del Notariato, Forense e dei Consulenti del Lavoro, l’Istituto ha nominato oggi il suo nuovo Consiglio Direttivo.

Alla guida dell’IGS per il prossimo mandato ci sarà il notaio Adolfo de Rienzi (foto), Presidente dell’Accademia del Notariato e Consigliere della Cassa del Notariato. Nel ruolo di Vice Presidente è stata indicata Monica Peta, Dottore Commercialista e Docente presso l’Università della Calabria, mentre la carica di Segretario è stata affidata ad Alfredo Barbaranelli, Dottore Commercialista ed esperto in crisi d’impresa.

Al Past President, Paolo Moretti, sono state affidate la Presidenza Onoraria del Comitato d’Onore dell’Istituto e la cura del Comitato Scientifico.

“La sfida del nuovo Direttivo” – ha dichiarato il neo presidente Adolfo de Rienzi – “è affrontare il grande cambiamento determinato dalla tecnologia, che sembra sopravanzare il ruolo storico delle professioni ordinistiche economico-giuridiche. Lo faremo nel rispetto delle tradizioni e dei ruoli, ma con spirito di servizio e una particolare attenzione al sociale, dato che l’Istituto si è recentemente trasformato in Ente del Terzo Settore (ETS)”.

L’IGS si conferma così una voce interprofessionale autorevole nel panorama normativo italiano, un punto di raccordo tra il mondo accademico e le istituzioni. Attraverso un approccio teorico-pratico, l’Istituto punta a diventare un riferimento costante anche per i giovani professionisti, offrendo risposte concrete alla crisi delle vocazioni che sta colpendo i corpi intermedi del Sistema Paese.

La composizione del nuovo Consiglio Direttivo

Oltre a de Rienzi, Peta e Barbaranelli, il nuovo Consiglio Direttivo è composto dai seguenti Consiglieri:

Pietro Pazzetta , Consulente aziendale, Revisore legale e Docente di politiche del Lavoro, Lumsa, sede di Taranto;

, Consulente aziendale, Revisore legale e Docente di politiche del Lavoro, Lumsa, sede di Taranto; Bruno Ferroni , Docente di International Business Law e Consulente aziendale;

, Docente di International Business Law e Consulente aziendale; Luciano Olivieri , Pubblicista, Dottore commercialista e Docente di materie economiche;

, Pubblicista, Dottore commercialista e Docente di materie economiche; Rocco Guglielmo , Delegato pro tempore del Consiglio Nazionale del Notariato;

, Delegato pro tempore del Consiglio Nazionale del Notariato; Giuseppe Buscema , Delegato pro tempore del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;

, Delegato pro tempore del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro; CristinaMarrone, Delegata pro tempore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L’Organo di controllo è stato affidato a PasqualeDellaCorte, Revisore legale e Consulente degli Enti Non Profit e degli ETS.