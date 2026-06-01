Sport e Salute, dal sogno alla visione: la stagione dei grandi eventi

Tra finale di Coppa Italia, Internazionali, Giochi della Gioventù e l’America’s Cup di Napoli 2027, la società presieduta da Marco Mezzaroma incassa un mese di appuntamenti.

«Se puoi sognarlo, puoi farlo», diceva Walt Disney. La frase con cui Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha chiuso un recente post su LinkedIn le somiglia molto: «con coraggio e visione, anche l’impossibile può diventare possibile». In mezzo, un ragionamento sul senso degli eventi — dal sogno nasce la visione, dalla visione il cambiamento — e una tesi che ciò che conta non è quanto accade durante una manifestazione, ma quanto resta quando le luci si spengono.

Sport e Salute nasce nel 2019 da un’intuizione dell’allora sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, che con la riforma di quell’anno trasforma CONI Servizi nella società del Ministero dell’Economia, suo azionista unico. Nepi Molineris — nel mondo dello sport da più di vent’anni — ne è amministratore delegato dall’agosto 2023, dopo esserne stato direttore generale dal 2021. Con approvazione del Bilancio 2025 il consiglio di amministrazione scadrà e si aprira’ la fase di rinnovo della governance da parte del MEF, tenendo conto dell’opinione del Ministro dello Sport.

Il calendario di maggio dà corpo a quella tesi. Il 13 lo Stadio Olimpico, parte del Foro Italico di proprietà della società, ha ospitato la finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter, con la terza edizione del progetto ‘Road to Zero’: biglietti digitali via NFC al posto della carta, trasporto gratuito per chi aveva il tagliando, l’iter avviato per la certificazione ISO 20121 sulla sostenibilità degli eventi.

Negli stessi giorni, poco più in là, al Foro Italico si giocavano le fasi decisive degli Internazionali BNL d’Italia.

Dal 26 al 29 maggio è stata la volta dei Nuovi Giochi della Gioventù con oltre seimila tra studenti, insegnanti e accompagnatori da tutte le regioni, undici discipline, apertura in Piazza del Popolo e chiusura allo Stadio Olimpico. La più grande manifestazione sportiva scolastica del Paese, realizzata da Sport e Salute su impulso dei ministri Valditara e Abodi in attuazione della legge 41 del 2025.

Il capitolo successivo è già scritto. Nel 2027 Napoli ospiterà per la prima volta in Italia la 38ª America’s Cup, la più antica competizione velica al mondo: regate nel Golfo, basi dei team a Bagnoli dentro il piano di rigenerazione dell’area, “Match”, dal 10 luglio. Anche qui Sport e Salute è tra i soggetti che hanno lavorato all’assegnazione insieme al Governo e alle istituzioni locali.

Dall’Olimpico alla vela del Golfo, il filo ( che abbiamo slegato con il supporto ia) è quello del post di Nepi: non eventi senza eredità, ma manifestazioni pensate — per tornare a Disney — perché un sogno “lasci futuro”.