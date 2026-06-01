Debutta il videogiornale di LaSintesi.online con l’avatar di Casalino. Coinvolto anche Iervolino

Debutta il nuovo Videogiornale di LaSintesi.online, progetto editoriale diretto da Rocco Casalino nato il 2 marzo scorso, pensato per presidiare l’intera giornata informativa e seguire, 24 ore su 24, lo sviluppo degli eventi più rilevanti legati a politica, cronaca, giustizia, economia, esteri e attualità.

Il format nasce per selezionare ciò che conta e restituire puntualmente al pubblico, ogni ora, la sintesi delle notizie con un linguaggio chiaro, ordinato e immediato. Il Videogiornale sarà fruibile su LaSintesi.online e su tutti i canali social della testata, rafforzando la presenza quotidiana del giornale anche sulle piattaforme dove l’informazione viene seguita, condivisa e consumata in tempo reale.

La conduzione affidata al volto digitale di Rocco Casalino nasce all’interno del progetto editoriale e tecnologico intrapreso da LaSintesi.online, con l’obiettivo di dare al nuovo Videogiornale una presenza riconoscibile, stabile e coerente con i nuovi linguaggi dell’informazione digitale. La decisione di utilizzare l’avatar tiene conto dell’evoluzione dei media, dell’ingresso dell’intelligenza artificiale nei nuovi processi editoriali e della necessità di rendere sostenibile, sul piano editoriale, produttivo ed economico, una presenza informativa continua.

Il progetto, condiviso con il direttore Rocco Casalino, che ne ha avallato lo sviluppo anche alla luce della propria esperienza nei linguaggi strategici della comunicazione televisiva, politica e istituzionale, consente di mantenere riconoscibilità, ritmo e coerenza di conduzione senza rinunciare alla centralità del lavoro giornalistico della redazione. La redazione resta infatti il punto centrale del processo informativo: verifica e aggiorna le notizie, costruisce le edizioni secondo criteri giornalistici e deontologici, tutela l’accuratezza dei contenuti e mantiene la piena responsabilità editoriale di ciò che viene pubblicato e poi letto dall’avatar. Questo lancio si inserisce nel percorso avviato da LaSintesi.online il 2 marzo 2026, che in pochi mesi ha consolidato la propria presenza nel panorama dell’informazione digitale, intercettando una comunità di lettori attenta a un’informazione chiara, rapida e costante. L’andamento costantemente in crescita dei dati di fruizione conferma un progressivo rafforzamento dell’audience, con migliaia di visualizzazioni registrate ogni giorno e un indicatore particolarmente significativo sul piano dell’engagement: un lettore su tre torna quotidianamente su LaSintesi.online per informarsi, con una permanenza media per visita di 4 minuti e 30 secondi.

Questi segnali – riporta Adnkronos – confermano una relazione stabile con il pubblico e accompagnano l’evoluzione della testata verso nuovi linguaggi dell’informazione, capaci di parlare anche alle nuove generazioni e a chi oggi segue le notizie in modo sempre più rapido, mobile, video, audio e social. In questa direzione si inserisce anche “Media AudioPlay”, il servizio che LaSintesi.online lancerà nei prossimi giorni per ampliare la fruizione degli articoli pubblicati sul sito e trasformare ogni contenuto scritto in un’esperienza audio multilingue. Attraverso la funzione Listen, ogni notizia potrà essere letta e ascoltata in nove lingue diverse, con una resa vocale naturale, fluida e umana e con una pronuncia accurata del testo nelle lingue disponibili: una nuova modalità di accesso all’informazione che supera la vecchia voce metallica della lettura automatica e rende i contenuti più accessibili, immediati e fruibili in ogni momento della giornata. Il valore inclusivo del servizio “Media AudioPlay” sta proprio nella possibilità di avvicinare alle notizie chi non può leggere in quel momento, chi preferisce ascoltarle mentre si sposta, lavora o svolge altre attività, le persone cieche e ipovedenti che possono accedere più facilmente ai contenuti attraverso l’ascolto, i cittadini stranieri che vivono in Italia e desiderano seguire con maggiore immediatezza l’attualità del Paese, e le comunità italiane all’estero che vogliono restare collegate alle notizie, al dibattito pubblico e ai principali fatti italiani.

“Con il Videogiornale già online e con il servizio Media AudioPlay, che lanceremo nei prossimi giorni, apriamo una nuova fase nel percorso di LaSintesi.online: la nostra informazione si legge, si ascolta e si guarda”, sottolinea Rocco Casalino. “Vogliamo costruire un’informazione capace di arrivare subito al cuore dei fatti, senza perdere chiarezza, ordine, responsabilità e sintesi nel racconto. Il Videogiornale porta questa idea dentro una forma nuova e continua, con il mio avatar alla conduzione, mentre la tecnologia resta uno strumento al servizio del lavoro giornalistico della redazione”.

Nel palinsesto quotidiano avrà un ruolo centrale l’edizione delle 7.30, dedicata alla rassegna stampa, con la lettura dei titoli dei principali quotidiani italiani, seguita dal commento dell’avatar di Rocco Casalino, attraverso una chiave di lettura riconoscibile, diretta e capace di aprire il confronto sui principali argomenti dell’attualità. La programmazione notturna aprirà invece alla dimensione internazionale del Videogiornale, con otto edizioni in lingua straniera condotte dall’avatar di Rocco Casalino: in giapponese alle 23.30, in francese alle 00.30, in inglese per il pubblico americano alle 01.30, in spagnolo per America Latina e Sud America alle 02.30, in russo per l’area russofona alle 03.30, in arabo per Medio Oriente e area magrebina alle 04.30, in cinese alle 05.30 e in tedesco alle 06.30. Le edizioni sono pensate per le comunità linguistiche presenti in Italia, per gli italiani che vivono all’estero e per i cittadini stranieri che desiderano seguire con maggiore facilità l’attualità italiana e internazionale, offrendo uno strumento in più per conoscere meglio l’Italia, orientarsi nel dibattito pubblico e comprendere i principali fatti della giornata.

Andrea Iervolino – LaPresse

Il progetto ha visto anche il coinvolgimento del produttore cinematografico Andrea Iervolino, presidente onorario di TaTaTu S.p.A., società editrice di LaSintesi.online, già impegnato a livello internazionale nell’utilizzo delle nuove tecnologie applicate all’audiovisivo, produttore del film The Sweet Idleness, progetto cinematografico diretto da FellinAI, entità digitale sviluppata per esplorare nuove forme di creazione audiovisiva. “Quando mi è stato presentato il progetto del Videogiornale e di Media AudioPlay di LaSintesi.online ho pensato che fosse la direzione giusta: un prodotto editoriale nuovo, quotidiano e riconoscibile, capace di usare la tecnologia per rendere l’informazione più vicina al pubblico, più accessibile e più adatta ai tempi in cui viviamo”, sottolinea Andrea Iervolino. “Il valore di questi due progetti non è soltanto nell’innovazione tecnica, ma anche nella possibilità di costruire un modello economico sostenibile per l’editoria digitale, capace di aprire nuove opportunità per il mercato pubblicitario e replicabile anche in una prospettiva internazionale”.

Il Videogiornale e Media AudioPlay rafforzano il presidio quotidiano dell’informazione di LaSintesi.online e avvicinano la testata a un modello di broadcast digitale internazionale, fondato su continuità editoriale, alta frequenza di pubblicazione, riconoscibilità del format e fruizione multilingue. In questa evoluzione si apre anche una nuova area di valorizzazione commerciale: il Videogiornale prevede l’inserimento di uno o più video spot premium non skippabili prima e dopo la sigla, mentre Media AudioPlay introduce uno spot audio pre-roll non skippabile prima dell’ascolto degli articoli pubblicati sul sito. Due formati diversi, pensati per integrarsi nella fruizione editoriale senza interrompere la natura informativa del contenuto e rivolti a brand, concessionarie e investitori interessati a nuove modalità di comunicazione nel mercato dell’editoria digitale. Sul piano industriale e tecnologico, l’iniziativa è stata resa possibile tramite una media-tech venture tra Tv Press Star’s Management, società che ha ideato il progetto e ne detiene i diritti, e Quantikon, azienda specializzata in tecnologie digitali, con sede nella Silicon Valley e presenza anche in Italia, che ne ha sviluppato l’infrastruttura tecnologica. Informazioni su licensing, subscription e formule editoriali media-tech sono disponibili su www.redazione.studio.

Le edizioni del Videogiornale saranno integrate, nel corso della giornata, da rubriche e aggiornamenti ricorrenti collocati nelle diverse fasce orarie, dalla Borsa ai mercati internazionali, dal meteo al traffico, dagli ascolti Tv all’agenda istituzionale delle 9.30, dedicata agli appuntamenti pubblici più rilevanti della giornata, fino alla rubrica dedicata al cinema prevista alle 17.30. La veste visiva e grafica dello studio richiama quella di un classico telegiornale televisivo, reinterpretato in chiave digitale, con sigla di apertura e di chiusura. L’avatar di Rocco Casalino conduce in piedi all’interno di una newsroom moderna, costruita con pareti grafiche in movimento, schermi informativi, impaginazione televisiva delle notizie e rullo informativo live dedicato a titoli, aggiornamenti e breaking news. Durante la lettura, una base musicale accompagna il racconto per sostenere il ritmo e dare continuità al format.