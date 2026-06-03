La Ragione passa online: dopo 5 anni stop alla versione cartacea

A cinque anni esatti dal lancio ufficiale – il 2 giugno 2021 – ieri si è chiusa l’esperienza in edicola per il quotidiano La Ragione. Non un addio, ma un ‘arrivederci’, come si leggeva sulla prima pagina dell’ultimo perchè la testata continua a esistere, ma in versione digitale, su sito, app e social.

Non un addio, ma un arrivederci

“Continueremo a parlare a quanti vorranno ascoltare, senza cambiare in nulla la nostra lettura dei fatti e la pervicace convinzione che si debbano anche esporre idee e proposte per potere cambiare il presente e guardare al futuro con la fiducia che il tempo migliore sia quello non ancora vissuto, quello da costruire”, la promessa che nel suo saluto ha fatto Davide Giacalone, direttore editoriale della testata.

Insieme una riflessione sul declino della carta stampata e sul ruolo dell’informazione, in un sistema “in perdita di lettori e quattrini”, tra la chiusura delle edicole e costi elevati – ma “noi – la precisazione – non abbiamo mai voluto prendere un centesimo di contributi pubblici”.

“Saremo attivi online, sapendo che si tratta di un mondo affollato e ancora da valorizzare. Le notizie non vanno solo date, vanno anche capite e per farlo non potranno mai bastare i singulti sincopati delle poche righe digitali”, ha aggiunto Giacalone puntando il dito su un nodo critico che riguarda il mezzo in sé, cioè la presenza di “pochi monopolisti irresponsabili e ricchissimi”, contro cui l’Europea si batte e viene attaccata nella sua ricerca di trasparenza.

“E’ online che continueremo a lavorare e a trasferire le nostre competenze, la nostra idea di giornalismo, riflessione e approfondimento. Cercando di coniugare il rigore e la preparazione ai linguaggi profondamente mutati nello stile e nei tempi”, ha rimarcato anche Fulvio Giuliani, direttore responsabile. “È una prova affascinante, perché richiama ciascuno di noi a non dar mai nulla per scontato, definito e immutabile”, ha aggiunto, guardando poi al ruolo “del giornalista e di chiunque faccia informazione e comunicazione”, allo stesso modo in continua evoluzione. “Saperlo interpretare, offrendo ai lettori attraverso le più svariate piattaforme la nostra idea di valori prima ancora che di giornalismo, è l’impegno che assumiamo con l’ultimo numero cartaceo de ‘La Ragione'”, la conclusione.