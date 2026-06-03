L’antitrust Uk impone il diritto all’opt-out da AI Overviews per gli utenti di Google

Entra in vigore la misura – prima al mondo – dell’authority inglese che consente agli utenti di chiudere la finestra con i risultati generati dall’IA

Gli utenti britannici di Google hanno da oggi diritto – se vogliono – a non farsi imporre l’uso parallelo di Google AI, il motore di ricerca sviluppato dalla stessa azienda nell’ambito della tecnologia dell’Intelligenza Artificiale (IA).

Lo ha stabilito la Competition and Markets Authority (Cma), autorità per la tutela della concorrenza nel Regno Unito, fissando l’obbligo di consentire un possibile ‘opt out’ ad hoc: ossia la cancellazione della finestra di AI Overviews.

Prima al mondo

La misura, predisposta fin da gennaio, entra ora in vigore, ha annunciato l’authority, rivendicandola come una tutela per i consumatori e come qualcosa di finora inedito a livello mondiale.

Si tratta dell’ultimo capitolo nella battaglia intrapresa dalle autorità garanti e dal governo inglese per imporre norme più stringenti nei confronti dei giganti del web.

“Intendiamo assicurare un più equo rapporto fra editori (del web) e consumatori”, si legge in una nota della Cma firmata dalla sua chief executive Sarah Cardell.

Cardell ha inoltre indicato la necessità, “di fronte a strumenti come AI Overviews, di far sì che chi produce contenuti, incluse le organizzazioni dei media, abbia un potere negoziale appropriato su come questi questi contenuti vengono poi usati”. Ache da parte dei colossi dell’Ia.