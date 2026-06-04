Comtel, nuova governance e due acquisizioni: Nardello presidente

Il consiglio di amministrazione di Com.tel ha riorganizzato i vertici e approvato due operazioni di crescita nella riunione di oggi, 3 giugno.







Carlo Nardello, già vicepresidente, è il nuovo presidente della società. La carica si era resa vacante dopo le dimissioni da presidente di Davide Cilli, che il consiglio ha nominato amministratore delegato insieme a Giovanni De Giovanni. Quest’ultimo è entrato in cda per cooptazione, in sostituzione della consigliera indipendente Rosa Lombardi, dimissionaria. Il board ha inoltre nominato Barbara Donadio nuova CFO e investor relations manager, con effetto dal 4 giugno; subentra a Marco Bariletti, il cui rapporto con la società si chiuderà consensualmente il 30 giugno.



Sul fronte delle operazioni, Comtel ha esaminato un contratto vincolante per l’acquisto del 40% residuo di Novanext, di cui aveva rilevato il 60% nel febbraio 2025. Il corrispettivo è di 1,24 milioni di euro, da versare in cinque rate entro il 31 dicembre 2028. L’operazione porterebbe la società al controllo totalitario di Novanext, in anticipo rispetto all’opzione che il patto parasociale collocava nei primi mesi del 2027. Il consiglio ha contestualmente approvato il progetto di fusione per incorporazione di Novanext in Comtel, con efficacia condizionata al perfezionamento dell’acquisizione.



Il consiglio ha poi approvato la sottoscrizione di un contratto vincolante per l’acquisizione del 52% di A.T.S. Assistance Technical Service, società attiva nell’assistenza tecnica e nella manutenzione delle infrastrutture tecnologiche. Il corrispettivo fisso è di 3,9 milioni di euro, da pagare in un’unica soluzione al momento del rogito. Sul restante 48%, detenuto dal terzo socio, sono previste opzioni reciproche di acquisto e vendita, con valorizzazione basata su un multiplo dell’Ebitda medio del triennio 2026-2028. Nel 2025 ATS ha registrato ricavi per 16,7 milioni di euro, un Ebitda di 1,3 milioni e una posizione finanziaria netta positiva per 4,7 milioni. L’operazione è subordinata, tra l’altro, all’autorizzazione in materia di golden power e a una comfort letter bancaria entro il 30 giugno; il closing è atteso entro il terzo trimestre del 2026. Ai fini del regolamento Euronext Growth Milan si tratta di un’operazione significativa, in quanto supererebbe il 25% di almeno uno degli indici di rilevanza.



Secondo quanto comunicato dalla società, entrambe le operazioni puntano ad aumentare il peso dei ricavi ricorrenti e a rafforzare il presidio dei servizi post-vendita e di assistenza tecnica.



Comtel è inoltre azionista di SAE , gruppo che lo scorso 28 maggio ha completato l’acquisizione del quotidiano La Stampa. L’operazione è stata perfezionata dal Gruppo SAE attraverso la subholding SAE Piemonte, partecipata al 51% dal gruppo e al 49% da Toto Holding, e dà origine a un polo editoriale che a fine 2026 dovrebbe raggiungere circa 250 milioni di euro di fatturato.