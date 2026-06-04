L’Atlante del Terzo Settore presentato a Roma

La piattaforma offre dati, buone pratiche e formazione per illuminare un settore, le sue capacità realizzative, l’impatto economico e sociale di imprese, associazioni, volontari e operatori che ne fanno parte. Obiettivo: attrarre l’attenzione di cittadini, istituzioni, enti finanziatori

L’impatto economico del Terzo Settore sul Pil è del 4,4%, più del doppio di quello dell’agricoltura. Questo dato è uno stimolo in più per tutti, dal mondo della comunicazione a quello politico e finanziario, compresi enti, associazioni e imprese del Terzo Settore stesso, a conoscerlo meglio.

Il 29 maggio 2026, presso la Sala G. Matteotti di Palazzo Theodoli-Bianchelli, a Roma, è stato presentato alla Camera dei deputati, con il patrocinio gratuito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Atlante del terzo settore, una nuova piattaforma on line che rende accessibile il valore sociale ed economico del Terzo Settore attraverso dati, testimonianze dirette, storie spesso conosciute solo a livello locale, approfondimenti e opportunità di formazione gratuite.

Che cos’è l’Atlante del Terzo Settore

È una piattaforma editoriale e formativa che utilizza i dati del Non Profit Data Hub di Italia non profit, una piattaforma digitale che integra e mantiene costantemente aggiornati i principali dati disponibili sul Terzo settore italiano, a partire dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dai dati del 5×1000 e Istat, trasformandoli in una banca dati navigabile e interrogabile attraverso un motore di ricerca avanzato e dialogando direttamente con un agente di intelligenza artificiale.

I promotori dell’Atlante sono appunto Italia non profit, data company italiana dedicata al Terzo Settore, e la Fondazione Terzjus, Osservatorio nazionale di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell’impresa sociale, con il sostegno principale della Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte e della Liguria e il contributo di Banco BPM.

Gli obiettivi della nuova piattaforma

Il progetto vuole rendere visibile un’Italia fatta di enti solidali, reti e persone che realizzano attività di interesse generale e generano inclusione sociale. I dati sono spesso dispersi all’interno di registri e censimenti poco fruibili, oppure estremamente tecnici. Il Terzo Settore è una realtà sociale multiforme e in continua evoluzione che richiede chiavi di lettura adeguate per essere compresa e valorizzata. L’Atlante, il nome lo suggerisce, aiuta ad orientarsi tra dati verificati, ma anche testimonianze dirette dal Settore. Le spiegazioni e la formazione sono strumenti in più offerti a chi consulta la piattaforma. Inoltre, sarà possibile incrementare la banca dati con nuove segnalazioni e interazioni.

Dati evidenziati dal presidente

Durante la presentazione Luigi Bobba, presidente di Fondazione Terzjus ETS, ha citato dati interessanti: 4,7 milioni di persone, ovvero quasi 1 adulto su 10, fa volontariato. 84 milioni di ore in un solo mese, stimate per un valore di oltre un miliardo di euro. Circa 900mila sono i lavoratori professionali, 18,5 milioni i cittadini che scrivono i codici fiscali di enti del terzo settore sulla loro dichiarazione dei redditi.

“L’Atlante rappresenta uno strumento concreto per valorizzare quel formidabile patrimonio di dati e informazioni contenuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel quale risultano ormai iscritti quasi 147.000 enti, organizzazioni associative, di volontariato, filantropiche, di mutuo soccorso e imprese sociali” ha detto Bobba. Grazie all’Atlante gli ETS e i loro volontari potranno avvalersi di un percorso formativo pensato per chi desidera cogliere appieno le opportunità offerte dal Codice del Terzo Settore, sia per avviare nuovi servizi e attività, sia per rafforzare quelli già esistenti. “Infine, grazie a un monitoraggio costante dell’attuazione delle nuove misure, l’Atlante del Terzo Settore offrirà alle istituzioni competenti elementi utili per valutarne l’efficacia, individuarne eventuali criticità e formulare proposte volte a migliorare il sostegno a quell’“esercito del bene comune” che ogni giorno, in tutte le nostre comunità, anche le più piccole, promuove solidarietà, buona occupazione e inclusione sociale”.

Altri partecipanti alla presentazione dell’Atlante

Hanno partecipato alla presentazione, avviata con i saluti istituzionali dell’On. Stefano Vaccari, segretario di presidenza della Camera dei Deputati e moderata da Sara Vinciguerra, responsabile della comunicazione della Fondazione Terzjus ETS, anche Simone Mornati, direttore attività istituzionali di Italia non Profit, Mara Moioli, co-founder di Italia non Profit, Antonio Fici, direttore scientifico di Fondazione Terzjus ETS, Gabriele Sepio, segretario generale di Fondazione Terzjus ETS, insieme ai rappresentanti degli enti sostenitori, Marco Gilli, Presidente della Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte e della Liguria, e Paolo Landi, responsabile istituzionale Enti religiosi e Terzo settore di Banco Bpm. Dai loro interventi è emersa l’importanza di poter accedere a dati oggettivi per inquadrare realtà finanziabili, che hanno un impatto positivo, in grado di produrre fatturati e generare lavoro.

I finanziatori credono nel progetto

Conoscere a fondo il tessuto civico del nostro Paese è il primo passo per valorizzarlo. Lo sostiene Marco Gilli, che ha osservato: “Le fondazioni di origine bancaria hanno oggi una responsabilità che va oltre il finanziamento: devono essere partner attivi nella costruzione di politiche pubbliche più efficaci, portando dati, analisi e visione di lungo periodo. L’advocacy per noi elemento essenziale ha una funzione che il contesto ci chiede di svolgere con rigore e indipendenza. Valutare le politiche adottate e contribuire a disegnarne di nuove significa restituire alla società gli strumenti per decidere meglio”.

Paolo Landi ha sottolineato che per Banco BPM essere partner di questo progetto vuol dire partecipare attivamente al percorso di consapevolezza del ruolo recitato dal Terzo Settore nel nostro Paese. “Non è un mero esercizio statistico, ma l’attribuzione al comparto dell’elevato peso specifico che esso ha nel contesto economico e sociale dell’Italia. Solo in questo modo tutti gli attori economici e istituzionali, banca compresa, potranno assumere un ruolo proattivo di sostegno del Terzo Settore a beneficio delle nostre comunità»