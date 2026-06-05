Nuovo cda per la Triennale Milano, Trione nominato presidente dopo Stefano Boeri

Vincenzo Trione è il nuovo presidente della Triennale di Milano. La nomina è stata comunicata il 4 giugno, dopo l’incontro del board dell’istituzione culturale che ha inaugurato il nuovo corso, dopo 8 anni di guida dell’architetto di Stefano Boeri.

Il nuovo board della Triennale

Il nuovo Cda della Fondazione, in carica per quattro anni, con Trione votato all’unanimità, ha scelto Maria Porro, presidente del Salone del Mobile, come vicepresidente, mentre è stata confermata come direttrice generale Carla Morogallo.

Nove in tutto i membri del Cda, in cui siedono anche l’imprenditore Dario Rinero e il filosofo ed ex assessore milanese alla Cultura Stefano Zecchi, in rappresentanza – come Trione – del ministero della Cultura, poi ò’avvocato Alberto Ferdinando Maria Toffoletto, in rappresentanza del Comune di Milano, insieme a Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano. In rappresentanza della Regione Lombardia è nel Cda il manager culturale Davide Rampello, che della Triennale è stato presidente dal 2003 al 2011, mentre l’imprenditrice nel settore dell’edilizia Regina De Albertis rappresenta la Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza, Lodi, così come il giornalista e direttore della fondazione Pirelli Antonio Calabrò. Infine Maria Porro è stata nominata in rappresentanza congiunta dei rappresentanti istituzionali.

Si chiude il braccio di ferro tra Mic e Comune di Milano

Con la nomina del nuovo Cda si chiude così il braccio di ferro e lo stallo che si era creato nei mesi scorsi tra Roma, con il ministero della Cultura, e Milano con il sindaco Giuseppe Sala che aveva posto come condizione che alla presidenza di Triennale fosse indicata una persona “di esperienza e visibilità internazionale nel mondo del design”. Per questo il sindaco non aveva avallato la prima scelta del ministro Giuli, cioè la regista e direttrice del Teatro Parenti Andrée Ruth Shammah.

A Trione sono arrivate le congratulazioni dal Ministero della Cultura. “Ringrazio il CdA per aver accolto in modo unanime la proposta del Ministero della Cultura, a conferma di una scelta intonata alla collaborazione e alla concordia fra tutti i rappresentanti di un’istituzione culturale così importante come la Triennale, vanto della cultura milanese, italiana e globale”. “In particolare sono grato ai soci della Fondazione Triennale, Comune di Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, per aver contribuito a creare il clima ideale per una nomina di tale livello. A tutti vanno i miei migliori auspici di buon lavoro”, ha aggiunto il ministro Alessandro Giuli.

Trione: ripensamento nella continuità

Il nuovo presidente si prenderà un mese di tempo per capire come funziona la macchina della Triennale e individuare la sua filosofia. “Io credo che sia importante prendersi un mese per studiare questa macchina unica, complessa, totalmente diversa rispetto a quelle che esistono nel nostro Paese. In fondo, a differenza di Biennale, questa è un’istituzione che non si spegne e si accende, ma è sempre viva, è una sorta di grande centrale elettrica sempre in movimento e ha delle peculiarità”, le prime parole di Trione. “A me non piacerebbe che la Triennale fosse di eventi spot o di mostre spot, ma che ci fosse un racconto unitario – ha spiegato -. L’idea di mettere in dialogo architettura e design con l’arte contemporanea sarà sicuramente un asset decisivo, ma anche con la musica, le scienze, le tecnologie”.

Triennale “va studiata, compresa, valorizzata ulteriormente nel segno da un lato della continuità con la gestione precedente”, ha aggiunto. “La presidenza di Stefano Boeri ha avuto un ruolo rilevante e credo che bisogna farne tesoro, ma al tempo stesso le istituzioni hanno bisogno di un ripensamento nel segno della continuità e quindi prenderemo tutto il tempo necessario, un mese, non di più, per avere un’idea più completa”.

Nella nuova Triennale potrebbe avere un ruolo, anche l’architetto Michele De Lucchi. Per lui si era parlato di una sorta di direzione artistica. “Non è confermato – ha spiegato Trione -. Michele De Lucchi è una figura assolutamente straordinaria e quindi avrà un ruolo, stiamo lavorando, ci stiamo confrontando, non è ancora definito, ma sicuramente avrà un ruolo decisivo nella vita della Triennale dei prossimi quattro anni”.

Chi è Vincenzo Trione

Critico d’arte e curatore di mostre, Trione è professore ordinario di Arte e media e di Storia dell’arte contemporanea all’Università lulm di Milano. Dal 2015 al 2024 è stato preside della Facoltà di Arti e turismo.

Dal 2016 è coordinatore del Dottorato di ricerca in Visual and Media Studies. Dal 2023 è Direttore del Center for Media and Visual Studies. Inoltre è stato Commissario della XIV^ edizione della Quadriennale di Roma (2003), Direttore generale di Valencia 09-Confines. Pasajes de las artes contemporaneas (2009) e curatore del Padiglione Italia della 56^ Biennale di Venezia – arti visive (2015).

Dal 2013 al 2020 ha diretto il Dipartimento di ricerca e formazione del Museo d’arte contemporanea Madre di Napoli. Dal 2020 al 2024 è stato Presidente della Scuola dei beni e delle attività culturali (Ministero della Cultura).