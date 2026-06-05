Tim amplia l’accesso ai Mondiali 2026 con un nuovo accordo dedicato ai clienti Dazn

Tim rafforza la collaborazione con Dazn in vista della Coppa del Mondo Fifa 2026, introducendo un nuovo accordo che amplia le possibilità di accesso ai contenuti del torneo per tutti i clienti. Grazie al Pass Mondiali di Dazn, gli utenti Tim possono infatti seguire l’intera competizione attraverso un’offerta pensata per essere flessibile, completa e facilmente attivabile.

Un Pass speciale per seguire tutte le partite

L’iniziativa si aggiunge all’offerta già disponibile su TimVision, che permette ai clienti con abbonamento Dazn nelle versioni Full o Family di vedere il Mondiale senza costi aggiuntivi. Il nuovo Pass Mondiali nasce per estendere ulteriormente la platea, offrendo una soluzione dedicata anche a chi non dispone di queste formule e desidera vivere l’intero torneo.

Contenuti speciali

Con il Pass Mondiali, i clienti Tim possono accedere su Dazn all’intero pacchetto della Fifa World Cup 2026: 104 partite totali, di cui 69 in esclusiva, oltre a highlights, contenuti speciali on demand e nuovi show pensati per accompagnare ogni giornata calcistica. Una proposta che consente di seguire il torneo in modo completo, con un’esperienza di visione arricchita da approfondimenti e programmi dedicati.

Su tutti i canali Tim

Il Pass Mondiali di Dazn, official broadcaster in Italia della Fifa World Cup 2026, è disponibile su tutti i canali di vendita Tim: dall’app MyTim ai negozi, dal sito web ai servizi clienti 187 e 119. L’obiettivo è raggiungere un pubblico di tifosi sempre più ampio, offrendo un accesso semplice e immediato a uno degli eventi sportivi più attesi al mondo.