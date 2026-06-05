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Tim amplia l’accesso ai Mondiali 2026 con un nuovo accordo dedicato ai clienti Dazn

di Redazione PrimaOnline
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Tim rafforza la collaborazione con Dazn in vista della Coppa del Mondo Fifa 2026, introducendo un nuovo accordo che amplia le possibilità di accesso ai contenuti del torneo per tutti i clienti. Grazie al Pass Mondiali di Dazn, gli utenti Tim possono infatti seguire l’intera competizione attraverso un’offerta pensata per essere flessibile, completa e facilmente attivabile.

Un Pass speciale per seguire tutte le partite

L’iniziativa si aggiunge all’offerta già disponibile su TimVision, che permette ai clienti con abbonamento Dazn nelle versioni Full o Family di vedere il Mondiale senza costi aggiuntivi. Il nuovo Pass Mondiali nasce per estendere ulteriormente la platea, offrendo una soluzione dedicata anche a chi non dispone di queste formule e desidera vivere l’intero torneo.

Contenuti speciali

Con il Pass Mondiali, i clienti Tim possono accedere su Dazn all’intero pacchetto della Fifa World Cup 2026: 104 partite totali, di cui 69 in esclusiva, oltre a highlights, contenuti speciali on demand e nuovi show pensati per accompagnare ogni giornata calcistica. Una proposta che consente di seguire il torneo in modo completo, con un’esperienza di visione arricchita da approfondimenti e programmi dedicati.

Su tutti i canali Tim

Il Pass Mondiali di Dazn, official broadcaster in Italia della Fifa World Cup 2026, è disponibile su tutti i canali di vendita Tim: dall’app MyTim ai negozi, dal sito web ai servizi clienti 187 e 119. L’obiettivo è raggiungere un pubblico di tifosi sempre più ampio, offrendo un accesso semplice e immediato a uno degli eventi sportivi più attesi al mondo.

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