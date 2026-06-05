La nuova Serie A prende forma. Ecco i criteri per la stagione 2026-27

Asimmetria, nessun derby nella prima e nell’ultima giornata e due settimane di sospensione per la nazionale. Oggi la definizione del prossimo campionato

A una settimana dal completamento della griglia delle 20 squadre – con la promozione del Monza dal campionato cadetto – comincia a prendere forma la Serie A 2026-27, al via nel week end del 22-23 agosto.



Oggi alle 18:30 è in programma il sorteggiato del calendario della prossima stagione del campionato italiano che i tifosi potranno seguire in diretta tv su Mediaset, Sky Sport e Sportitalia, in streaming su Dazn, NOW e SkyGo e sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito web e Radio Tv Serie A).

I criteri

La Serie A ha diffuso i criteri con cui verrà definita la griglia dei match nelle 38 giornate. Primo elemento da tenere in considerazione sarà l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali. Per cui il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali.

Poi c’è l’asimmetria, con la sequenza delle gare nel girone di andata che sarà diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Ma attenzione, tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria dovranno esserci almeno 8 giornate di distanza.

I derby verranno poi calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).

C’è poi un discorso relativo alle coppe. Le squadre partecipanti alla Champions League non affronteranno club partecipanti all’Europa League e alla Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di competizioni Uefa “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti all’Europa League.

Inoltre, è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juve-Torino.