Rai, Floridia: riforma pericolosissima. Rischiamo l’infrazione Ue

“La riforma per la Rai è lenta. È ferma ancora in Senato. Si muove qualcosa molto, molto lentamente. Ma, se dovesse andare avanti, questa riforma è pericolosissima perché rischiamo l’infrazione europea”.

Così la senatrice del M5s Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, partecipando a un incontro a Corigliano Rossano su ‘Infrastrutture, trasporti e dissesto idrogeologico in Calabria’.



“La settimana prossima, ha ricordato Floridia, avremo l’audizione del direttore generale, Roberto Sergio, rispetto al piano immobiliare, perché la Rai sta dismettendo quelli che abbiamo definito gioielli di famiglia”.

“Staremo a vedere perché e se è davvero necessaria questa scelta”, ha concluso.