Rcs vara il riassetto interno e scorpora la divisione sport

Cairo vara il riassetto di Rcs, con “la scissione parziale mediante scorporo” delle attività relative allo sport “in favore di Rcs Sports&Events”, società che sarà ad ogni modo controllata al 100% dalla stessa Rcs.

E’ quanto emerge da un documento depositato il 5 giugno presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi, rilanciato sulle pagine del Giornale.

In particolare, si legge nel documento disponibile sul sito del Gruppo editoria, dal gruppo Rcs verrà scorporato il 100% di Rcs Sport, insieme a “taluni marchi e nomi di dominio” di Rcs Media relativi a manifestazioni sportive, come ad esempio il Giro d’Italia, oltre che le quattro classiche italiane del ciclismo(Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico, Giro di Lombardia e Strade Bianche) e l’UAE Tour, corsa a tappe che si disputa negli Emirati Arabi Uniti e la Milano Marathon.

L’obiettivo sarebbe quello di concentrare in un’unica società tutte le attività legate all’organizzazione e alla valorizzazione commerciale degli eventi sportivi, rendendo la gestione più efficiente.

Annunciato nel 2024

Di per sé l’iniziativa di scorporo e riorganizzazione non è una novità, visto che era già stata presentato dalla società nel novembre del 2024 – innescando ipotesi su una eventuale la vendita degli asset sportivi – senza però avere un effettivo seguito. Fino all’annuncio delle scorse ore.