Banco Bpm propone a Mps un’operazione di aggregazione

Secondo l’istituto guidato da Castagna, l’operazione consentirebbe potenziali sinergie da oltre 1 miliardo, con la possibilità di competere con i principali operatori italiani e nazionali.

Il consiglio di Amministrazione di Banco Bpm “ha deliberato all’unanimità di inviare a Banca Monte dei Paschi di Siena” una comunicazione per rappresentare “il proprio interesse ad avviare un dialogo volto a discutere e concordare una potenziale operazione di aggregazione concordata tra i due istituti”. Lo si legge in una nota di Banco Bpm, ripresa dalle agenzie.

L’operazione, spiega l’istituto di credito, sarebbe “strutturata secondo le modalità tipiche di un merger of equals” e “consentirebbe la creazione di un nuovo gruppo bancario e finanziario, capace di competere, per dimensioni, eccellenza di prodotti e potenziali economie di scala, con i principali operatori bancari e finanziari nazionali ed europei, preservando al contempo i punti di forza e le specificità delle due realtà”.

L’operazione, secondo Banco Bpm, “si innesterebbe nel processo di integrazione di Mediobanca attualmente in corso in maniera efficiente e complementare, consentendo uno sviluppo coordinato e contestuale delle fabbriche prodotto coinvolte e rafforzandone il contributo industriale all’interno del nuovo gruppo”. In linea con questo approccio, l’aggregazione “sarebbe improntata a un assetto di governance basato su criteri di equilibrio e rappresentatività, volto a riflettere il contributo e le specificità delle due banche e a garantire un adeguato coinvolgimento nei principali processi decisionali, nonché a salvaguardare le sedi storiche e il legame con i territori di riferimento”.

Potenziali sinergie per oltre 1 miliardo

L’operazione di aggregazione proposta, secondo Bpm avrebbe un “chiaro razionale strategico”, con “significativo potenziale sinergico a regime superiore a 1,1 miliardi di euro al lordo delle imposte, di cui oltre 650 milioni di sinergie di costo e oltre 450 milioni di sinergie di ricavo, a loro volta generate per circa 250 milioni da maggiori ricavi sulle reti e circa 200 milioni dall’ottimizzazione delle fabbriche prodotto”.



Tra gli altri elementi che Banco Bpm evidenzia come strategici per una eventuale aggregazione con Mps, spicca anche la “creazione di un nuovo campione nazionale, secondo operatore bancario domestico per dimensioni, in grado di far fronte alle nuove sfide dettate dall’evoluzione del mercato bancario e di sostenere la crescita del Paese”.

Ancora, “l’integrazione geografica con una copertura completa su tutto il territorio nazionale, con una radicata presenza nelle regioni italiane a maggiore potenziale (in particolare, primo operatore per numero di filiali in Lombardia, Toscana e Veneto) e un rafforzamento del posizionamento competitivo anche in diverse regioni del Centro e del Sud Italia” oltre alla “complementarità industriale delle fabbriche prodotto ed elevato upside derivante dalla loro possibile ottimizzazione, con riferimento sia alle attività storicamente esternalizzate da MPS e recentemente internalizzate da Banco Bpm, sia alle fabbriche prodotto complementari apportate dal polo Mps–Mediobanca”.

Ulteriori benefici verrebbero anche “dalla partecipazione in Assicurazioni Generali, la cui decisiva rilevanza consentirebbe di ampliare il perimetro delle opzioni strategiche a disposizione del Gruppo”.

Banco Bpm evidenzia anche “una significativa attrattività dal punto di vista finanziario per tutti gli azionisti.

Confronto a breve

Banco Bpm nel suo comunicato ha auspicato “di poter avviare in tempi rapidi un confronto con Mps e il suo management” per “esplorare l’opportunità e, in presenza di un reciproco interesse, definire i principali elementi di una possibile aggregazione attraverso un percorso strutturato e collaborativo”.

E secondo fonti citate da AdnKronos, la proposta dovrebbe approdare già lunedì 8 giugno, sul tavolo del Cda di Mps, già previsto.

Sempre secondo l’agenzia, i primi contatti risalirebbero alle settimane immediatamente successive all’assemblea di Mps.L’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, tuttavia ha affermato nei giorni scorsi di essere “pienamente concentrati” sul progetto di integrazione di Mediobanca.