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Il più grande evento sportivo dell’anno in esclusiva in chiaro su Rai

PCO per Rai Pubblicità
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Tempo di kick-off: al via questa settimana FIFA World Cup 2026. Un’edizione storica che per la prima volta abbraccia 3 nazioni e coinvolge 48 squadre per un totale di 104 partite.
La Coppa del Mondo è un rito collettivo capace di riunire le persone intorno a un’emozione condivisa. Secondo una ricerca del Marketing Research & Strategy Rai Pubblicità su dati Ipsos Doxa, il 63% degli italiani dichiara interesse per l‘evento e il 72% prevede di seguirlo su almeno un device.

La politica commerciale prevede moduli domination e gironi che garantiscono la massima visibilità su tutte le piattaforme. Debuttano l’InGame, il break tabellare posizionato nelle 2 pause previste a metà del primo e del secondo tempo, che offre uno spazio privilegiato in un momento di massima attenzione, e il Lanner, il formato in sovraimpressione che non interrompe la visione, introdotto per la prima volta durante le partite (2 per tempo), visibile su CTV e disponibile per gli sponsor.

La proposta commerciale si arricchisce di due nuovi branded content: il format Hot Gol, aperto a tutti clienti e dedicato al racconto dell’italianità all’estero, con protagonisti Gabriele Corsi e Andrea Lo Cicero, sviluppato in 9 puntate; Percorsi, il contenuto in esclusiva per i partner della Coppa del Mondo FIFA 2026 con la voce narrante di Lele Adani, sviluppato in 20 pillole collocate in prossimità dei principali contenitori di approfondimento.
A questo si aggiunge l’Adani System, l’ecosistema crossmediale che permette ai brand di raccontarsi attraverso formati ADV su misura. Grazie all’amplification social sui profili Instagram e TikTok del talent e alla domination su tutti i mezzi Rai, il progetto assicura ai brand una connessione autentica con il pubblico.
Disponibili anche i moduli settimanali con break a rotazione e i billboard per le trasmissioni di approfondimento Notti mondiali, Dribbling mondiali e Italia chiama Usa.
Rai presidia l’evento con una copertura completa e una presenza da leader sia in campo che su tutte le principali piattaforme: su Rai 1 e RaiPlay, la messa in onda di 35 partite e delle cerimonie di apertura e chiusura; su RaiPlay e Rai News, gli highlight giornalieri; su Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport e RaiPlay Sound, la trasmissione di tutti i match (diritti non esclusivi).

Per saperne di più, visita il sito www.raipubblicita.it e consulta il listino dedicato.

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