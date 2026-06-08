Inizia l’era SAE a La Stampa. Nuovo board guidato da Ceretti e Briolini; Di Rosa direttore, Tancredi e De Angelis vice

Il 28 maggio La Stampa ha cambiato proprietario tornando sotto un controllo che ritrova una importante rappresentanza torinese e piemontese. Il quotidiano che da Gedi era stato momentaneamente posteggiato dopo l’acquisto del Gruppo da parte di Antenna Group, è passato alla nuova società La Stampa SAE Spa costruita attorno al gruppo SAE – Sapere Aude Editori guidato da Alberto Leonardis, imprenditore che negli ultimi anni ha messo insieme un sistema di quotidiani locali acquistati da Gedi.

La prima visita di Leonardis alla redazione de La Stampa

Venerdì scorso, 5 giugno, si è tenuta per la prima volta l’Assemblea ordinaria dei Soci di La Stampa SAE. Nel corso della seduta, si è provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da undici membri: Paolo Ceretti come Presidente, Massimo Briolini come Amministratore delegato, Pasquale Marchese, Maurizio Milan, Luigi Carraro, Riccardo Toto, Giuliano Tatasciore, Federico Borgna, Carlo Pavesio, Giuliana Cirio e Andrea Gavosto.

Gruppo SAE S.p.A. annuncia contestualmente la nomina di Antonio Di Rosa come Direttore de La Stampa. L’incarico decorrerà dal 1° luglio. Antonio Di Rosa, a sua volta, indicherà Luciano Tancredi quale Vice Direttore Vicario e Alessandro De Angelis quale Vice Direttore. Saranno, inoltre, confermati alcuni dei vice direttori al momento in carica.

Antonio Di Rosa

Antonio di Rosa

Antonio Di Rosa, nuovo direttore de La Stampa, ha alle spalle una lunga storia professionale ai vertici di importanti quotidiani italiani e può essere considerato uno dei collaboratori più stretti di Alberto Leonardis, che lo ha scelto per affrontare la delicata fase di rilancio de La Stampa dopo gli ultimi anni della gestione Gedi.

Originario di Messina, 75 anni, laureato in Scienze politiche, muove i primi passi nel giornalismo al Giornale di Calabria prima di approdare, nel 1978, alla Gazzetta del Popolo di Torino. Sei anni dopo, nel 1984, passa a La Stampa, dove resta per quattro anni, per poi essere assunto al Corriere della Sera. Nel 1996 viene nominato vicedirettore di Paolo Mieli che guida il quotidiano di via Solferino.

Dopo quattro anni arriva la nomina alla direzione de Il Secolo XIX. Altri quattro anni e Di Rosa passa alla direzione della La Gazzetta dello Sport, testata della quale resterà poi editorialista. Successivamente assume la direzione di LaPresse e quindi l’incarico di vicepresidente dell’agenzia, in una fase caratterizzata da forti tensioni sindacali.

Il 1° dicembre 2017 Nini Briglia e Gianni Vallardi lo nominano direttore de La Nuova Sardegna, di cui erano diventati editori a termine. Con l’arrivo della SAE come nuovo editore del quotidiano, il 1° febbraio 2022, Di Rosa diventa uno dei punti di riferimento del presidente Alberto Leonardis che nel marzo 2023 passa la direzione della testata a Giacomo Bedeschi, per affidare a Di Rosa incarichi di rappresentanza e sviluppo editoriale all’interno del gruppo.

Luciano Tancredi

Luciano Tancredi

Luciano Tancredi, attualmente Direttore de La Nuova Sardegna, ha svolto anche il ruolo di Direttore de Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara. È stato, inoltre, Direttore editoriale del Gruppo SAE. Ha lavorato per 25 anni a Il Messaggero, dove è arrivato a ricoprire il ruolo di caporedattore degli Interni. È stato inoltre autore di programmi Rai e porta nella sua attività anche un’esperienza nella comunicazione e nelle relazioni esterne in contesti istituzionali e aziendali.

Alessandro De Angelis

Alessandro De Angelis

Alessandro De Angelis, firma politica ed editorialista de La Stampa, interviene regolarmente come commentatore in alcuni fra i principali programmi televisivi di approfondimento politico e attualità. Ha contribuito alla nascita dell’edizione italiana di HuffPost, di cui è stato vicedirettore.