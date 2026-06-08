Impact Award 2026 premia 7 progetti che trasformano sostenibilità e innovazione in valore per il Paese

Sette progetti capaci di trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità concrete per il Paese sono stati premiati in occasione della seconda edizione dell’Impact Award, il riconoscimento promosso da POLIMI Graduate School of Management in collaborazione con Tiresia e con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti.

L’iniziativa valorizza esperienze in grado di generare impatti misurabili e duraturi per persone, comunità e territori, premiando soluzioni innovative che coniugano sostenibilità, crescita economica e sviluppo sociale.

La cerimonia di consegna dei premi si è svolta al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano alla presenza del presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, dell’amministratore delegato di CDP Dario Scannapieco e della rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto.

Sostenibilità e competitività, la sfida per imprese e istituzioni

Nel corso dell’evento, Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, ha evidenziato il ruolo strategico della sostenibilità nei processi di sviluppo del Paese.

“La sfida più grande per aziende e Istituzioni è coniugare competitività e sostenibilità, garantendo al tempo stesso una transizione che non lasci indietro nessuno. CDP ha un approccio equilibrato e pragmatico: sosteniamo lo sviluppo del Paese facilitando l’accesso al credito e indirizzando i finanziamenti verso progetti capaci di produrre impatti positivi. Inoltre, guardiamo all’innovazione che oggi più che mai richiede un impegno di sistema. Le esperienze che premiamo insieme al Politecnico di Milano con l’Impact Award sono un esempio chiaro del legame tra sostenibilità e trasformazione digitale”.

Doxa: cresce l’attenzione alla sostenibilità sociale e all’attrattività dei territori

L’evento è stato anche l’occasione per presentare un nuovo studio realizzato da Doxa, dal quale emerge come la sostenibilità ambientale continui a rappresentare una priorità per aziende ed enti locali.

Allo stesso tempo, la ricerca evidenzia una crescente attenzione verso la dimensione sociale della sostenibilità. In particolare, gli enti locali mostrano un interesse sempre maggiore per iniziative capaci di migliorare l’attrattività dei territori, favorire la coesione sociale e generare valore condiviso per le comunità.

Scannapieco: “Gli investimenti sostenibili restano una leva di crescita”

Nel suo intervento, Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, ha sottolineato il valore delle esperienze premiate e il ruolo della sostenibilità come motore di sviluppo nel medio e lungo periodo.

“I vincitori e i finalisti della seconda edizione dell’Impact Award raccontano casi concreti di realtà che progettano il futuro in chiave sociale e green, generando impatti reali e misurati grazie anche alle nostre metodologie di valutazione e al lavoro con il Politecnico di Milano. Come emerso dalla ricerca DOXA, aziende ed Enti continuano a vedere gli investimenti in sostenibilità come possibilità di crescita nel medio-lungo periodo. Il compito di CDP è quello di mettere a disposizione risorse e competenze per promuovere un circolo virtuoso verso una transizione giusta”.

Donatella Sciuto: “L’impatto significa creare conoscenza e opportunità”

Anche Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, ha posto l’accento sul significato più ampio del concetto di impatto.

“Come università tecnologica impegnata per il bene comune, crediamo che l’impatto vada oltre i risultati ottenuti; è importante anche la capacità di generare nuova conoscenza e opportunità per i territori. L’Impact Award riconosce non solo ciò che è stato fatto, ma anche il potenziale di crescita delle persone e delle iniziative premiate per renderne gli effetti ancora più solidi, trasformando esperienza e conoscenza in valore condiviso”.

Le categorie dell’Impact Award e i progetti premiati

Giunto alla sua seconda edizione, l’Impact Award si articola in diverse categorie: PMI, Imprese, Infrastrutture, Pubblica Amministrazione, con riconoscimenti distinti per l’impatto ambientale e sociale, e Cooperazione internazionale.

I sette progetti vincitori sono stati selezionati per la capacità di generare benefici concreti e misurabili per l’ambiente e per le persone, attraverso soluzioni innovative sviluppate per rispondere a esigenze reali e produrre effetti positivi nel lungo periodo.

L’iniziativa è rivolta ai soggetti attivi nei diversi ambiti che hanno sottoscritto accordi di finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti.

Accanto ai sette vincitori, sono state assegnate anche due menzioni speciali a progetti che, pur non rientrando nelle categorie previste dal premio, si sono distinti per il loro contributo alla sostenibilità.

Una giuria composta da esperti di innovazione e sostenibilità

La selezione dei vincitori è stata affidata a una giuria composta da esperti di sostenibilità e innovazione provenienti dal mondo dell’impresa, della pubblica amministrazione, dell’università e del terzo settore.

I sette progetti premiati sono stati individuati a partire da una rosa di venti finalisti, scelti per la loro capacità di coniugare innovazione, impatto sociale e sostenibilità ambientale, contribuendo allo sviluppo di modelli di crescita più inclusivi e resilienti.

I progetti vincitori

Categoria PMI

Simpro S.p.A. (Piemonte): ha realizzato un edificio industriale per azzerare la quasi totalità dei consumi energetici, grazie a un impianto fotovoltaico, un sistema geotermico e strutture per la mobilità elettrica.

Categoria Imprese Ambientale

Damiano S.p.A. (Sicilia): ha sviluppato l’efficientamento idrico del processo produttivo lungo la filiera della frutta secca, la digitalizzazione del magazzino e la creazione di un reparto dedicato agli allergeni.

Categoria Imprese Sociale

Esaote S.p.A. (Liguria): ha creato e commercializzato un dispositivo di risonanza magnetica per la chirurgia del glioma cerebrale, collaborando con neurochirurghi e utilizzando tecnologie innovative.

Categoria Infrastrutture

E-Distribuzione S.p.A. (Roma): ha investito nella modernizzazione, nella digitalizzazione e nel potenziamento della rete di distribuzione elettrica nazionale, contribuendo al miglioramento della resilienza climatica e della qualità del servizio.

Categoria PA Ambientale

ABC Napoli (Campania): ha realizzato una piattaforma di ultima generazione per ridurre le perdite della rete idrica, migliorando l’efficienza del servizio e la gestione sostenibile della risorsa acqua.

Categoria PA Sociale

ARCA Puglia Centrale (Puglia): ha avviato la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, con priorità all’eliminazione delle barriere architettoniche e all’accessibilità degli alloggi.

Categoria Cooperazione Internazionale

XacBank (Mongolia): ha ampliato il portafoglio prestiti a sostegno delle micro, piccole e medie imprese mongole, in particolare a guida femminile e giovanile e nelle aree rurali, e di progetti green e della filiera del cashmere sostenibile.

Progetti con menzione

Thermae Berzieri (Emilia-Romagna): Il progetto riguarda l’acquisizione e la riqualificazione delle Thermae Berzieri. L’operazione prevede il recupero, la valorizzazione e il rilancio del complesso, generando impatti positivi sulla filiera edilizia locale e sulla collettività, anche in termini di benessere e fruizione. Inoltre, grazie alla partnership con QC Terme, introduce un nuovo modello di sviluppo e di rilancio turistico per Salsomaggiore, con ricadute sull’intera filiera territoriale.

Comune di Livorno (Toscana) L’iniziativa prevede la riqualificazione di un’area pubblica e la creazione di un polo dedicato alla produzione artistica e culturale, in grado di ospitare e integrare attività legate al teatro, alle arti performative, alla musica e al cinema.

“Sostenibilità, competitività e impatto”

Nel corso della premiazione è stata inoltre presentata l’indagine “Sostenibilità, competitività e impatto” curata da DOXA, parte del Gruppo IPSOS, dalla quale emerge come, in uno scenario globale caratterizzato dall’incertezza, le aziende orientate a investire in sostenibilità e gli Enti locali dedichino maggiore attenzione alla dimensione sociale e di governance, pur senza trascurare la componente ambientale. Si delinea insomma uno spostamento progressivo dalla componente E verso le componenti S e G della sostenibilità.

Nel dettaglio, la quota delle imprese, PMI incluse, che dichiara di volere – nei prossimi tre anni – aumentare gli investimenti nel benessere e nella tutela dei lavoratori (offrendo smart working, flessibilità dell’orario lavorativo, welfare aziendale e formazione), raggiunge il 66%, in incremento dal 44% degli ultimi tre anni. Cresce il numero delle realtà imprenditoriali che mirano ad accrescere l’impegno per la salute e la salvaguardia dei dipendenti anche in termini di sicurezza: 53% dal 44% del triennio precedente. In rialzo infine le percentuali relative agli investimenti per migliorare la governance (39% dal 33%). L’indicazione per una riduzione dell’impatto ambientale invece, diminuisce pur restando prioritaria, passando al 69% dall’89%.

Maggiore attenzione alla componente sociale si rileva anche per gli Enti locali: il 35% dei Comuni che investono in sostenibilità sono intenzionati a rendere più attrattivi i loro territori in termini di infrastrutture e servizi (era al 26% nei tre anni passati) mentre rimane costante l’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale (69%).

La ricerca evidenzia inoltre come per l’intero campione degli intervistati la sostenibilità non rappresenti più solo un fattore reputazionale ma sia percepita sempre più come una leva economico-finanziaria nel medio-lungo periodo: in particolare per il 30% delle imprese migliora le performance finanziarie e per il 26% facilita l’accesso ai fondi pubblici ed europei.

Infine, per accelerare gli investimenti, l’81% delle aziende e il 93% dei Comuni ritiene necessario un supporto, con risorse e competenze, soprattutto nella fase di progettazione tecnica ed economica.