Ai. In Francia c’è convergenza politica e si punta a piattaforma sovrana

La decisione di Anthropic di sospendere l’accesso ai modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos – dopo che il governo degli Stati Uniti ha ordinato al gruppo fondato dai fratelli Daniela Amodei e Dario Amodei di vietare l’accesso a tutti i cittadini e organizzazioni straniere – entra nel dibattito politico francese a meno di un anno dalle elezioni presidenziali del 2027. Ma su questo tema, da destra a sinistra, dall’estrema destra all’estrema sinistra c’è totale convergenza nel condannare la decisione dell’amministrazione Usa e nel voler accelerare verso un Ai sovrana. “L’Amministrazione Trump – sottolinea il presidente del partito di estrema destra francese, Jordan Bardella – sospende l’accesso agli ultimi modelli di Ia di Anthropic a tutti i cittadini non statunitensi: questa decisione improvvisa ci ricorda che l’intelligenza artificiale è già una questione fondamentale di sovranità nazionale. Le nazioni che non sviluppano rapidamente i propri modelli dipenderanno sempre più dalle scelte delle altre potenze: la Francia deve accelerare il sostegno alla promettente Mistral Ai e all’intero ecosistema dell’Ia”.

Sulla stessa linea l’estrema sinistra transalina. “Dal 2016 – sottolinea il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon-, Lfi considera il digitale come la nuova frontiera dell’umanità e si oppone a che la Francia diventi una colonia digitale degli Stati Uniti. La decisione di Trump riguardo ad Anthropic dimostra l’urgenza della questione. Si tratta certamente anche di una resa dei conti politica con il suo proprietario, sostenitore di un’Ia etica e assistente del Papa per l’enciclica su questo tema, ma ciò dimostra l’urgenza di essere indipendenti e sovrani. L’opposto della beata ingenuità di Macron”, sottolinea Mélenchon attaccando il presidente della Repubblica Emmanuel Macron.

Per l’ex premier e candato alla presidenza della Repubblica, Gabriel Attal “la guerra dell’Ia è già iniziata. E ci saranno solo due schieramenti: i vincitori e i vinti. Le prossime elezioni presidenziali non potranno ignorare questo tema, a rischio di una totale asservimento della Francia. Abbiamo dei punti di forza: uno slancio politico che dura da diversi anni, per i fiori all’occhiello francesi come Mistral e abbiamo delle capacità di ricerca. Ma dobbiamo cambiare scala. È uno dei quattro cantieri fondamentali della mia campagna”, sottolinea Attal: “A tutti coloro che disprezzano questo argomento, diciamo che l’Ia deve essere trattata come l’energia o le materie prime. Non possiamo contare sugli altri perché questo ci rende vulnerabili, come dimostra la decisione degli Stati Uniti. Anthropic è il loro stretto di Hormuz. Ecco perché ho l’ambizione che la Francia e l’Europa padroneggino le competenze e l’energia decarbonizzata, e considerino la dipendenza dai modelli stranieri come un rischio per la sicurezza economica. Desidero inoltre agire affinché il nostro Paese disponga delle leve di finanziamento necessarie per passare a una scala superiore, in particolare attraverso lo sviluppo della pensione a capitalizzazione che propongo. Possiamo farcela. Ma dobbiamo iniziare ora”.

Per il candidato alle presidenziali per il partito gollista Les Républicains, Bruno Retailleau “la decisione di Washington di tagliare l’accesso ai modelli più potenti di Anthropic deve svegliarci. Nella corsa all’intelligenza artificiale, una nazione che dipende dagli altri per la sua tecnologia è una nazione a cui si può staccare la spina dall’oggi al domani. Dobbiamo fare con l’Ia quello che abbiamo fatto con il nucleare: dobbiamo pensarla come una parte della nostra sovranità. Dominarla o subirla: non c’è altra via”. La Francia, spiega Retailleau, “possiede assi nella manica unici in Europa: un’elettricità nucleare, decarbonizzata e sovrana, ingegneri tra i migliori al mondo, ma anche imprese come Mistral, Ovhcloud, Scaleway e ChapsVision, capaci di rivaleggiare con i giganti americani. Sta di fatto che bisogna porre fine alla ingenuità e decidere, finalmente, di riarmare la nostra potenza tecnologica”.

Per l’esponente della destra repubblicana quindi “ci sono tre decisioni da prendere per far nascere i nostri campioni: riorientare la spesa pubblica verso soluzioni sovrane; strutturare il nostro ecosistema e costruire le nostre infrastrutture; liberare i ricercatori e gli imprenditori dalle regolamentazioni che li soffocano Non voglio una Francia vassallizzata. Voglio una Francia che resti padrona del suo destino. D’altronde, Dario Amodei, se voi e i vostri team volete sviluppare Anthropic in Europa, in un quadro che rispetti la vostra libertà imprenditoriale, siete i benvenuti a Parigi. Proporremo a tutti i francesi esperti di Ia che lavorano nella tech, da Anthropic come altrove, un programma molto attraente di ritorno in patria”.

Per l’ex premier e fondatore del partito Horizons e anche lui in corsa per l’Eliseo, il centrista Edouard Philippe, “sospendendo l’accesso ai modelli più potenti di Anthropic per i non statunitensi, il governo americano decide di sottomettere lo sviluppo dell’Ia alla propria logica di potere. L’Ia è ormai un’infrastruttura critica, essenziale quanto l’elettricità o Internet. Un’infrastruttura di cui non controlliamo né i modelli né l’elaborazione è un’infrastruttura che altri possono disattivare. Per evitare la vassallaggio, è ora che l’Europa si svegli e dispieghi le proprie armi: Buy European Tech Act e mercati tecnologici europei; accesso preferenziale alla nostra elettricità decarbonizzata per gli attori europei; politica attrattiva per i talenti globali,semplificazione delle norme che avvantaggiano le big tech americane. Con i nostri talenti, la nostra energia decarbonizzata e le nostre formidabili imprese, Mistral Ai in testa, abbiamo tutto ciò che serve per rimanere liberi. Dobbiamo agire”.

fonte Adnkronos