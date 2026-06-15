Nuovi format, tanti creator e interviste esclusive: il Corriere dello Sport-Stadio disegna il nuovo canale YouTube

Raccontare lo sport con un linguaggio sempre più attuale, il Corriere dello Sport-Stadio presenta il nuovo canale YouTube ufficiale: uno spazio pensato per ampliare l’esperienza dei lettori e rafforzare la presenza del brand nell’ecosistema video e digitale.

Il canale proporrà una programmazione ricca e diversificata, con format di approfondimento, interviste esclusive e contenuti originali dedicati ai grandi temi dello sport, con la partecipazione di ospiti di primo piano del mondo sportivo e dello spettacolo. L’obiettivo è offrire agli utenti un’esperienza dinamica, coinvolgente e multimediale, capace di valorizzare la forza editoriale del Corriere dello Sport-Stadio anche attraverso nuovi linguaggi e nuove modalità di fruizione.

A inaugurare il canale è stato il direttore Ivan Zazzaroni, protagonista di una intervista esclusiva all’allenatore dell’Inter Cristian Chivu. Un contenuto di grande richiamo che segna l’avvio ufficiale di un progetto pensato per diventare un punto di riferimento per gli appassionati di sport e per tutti gli utenti interessati a contenuti video di qualità.

Accanto ai format giornalistici tradizionali, troveranno spazio anche nuovi progetti con creator, pensati per intercettare pubblici diversi e rafforzare il dialogo con le nuove generazioni.

Con questa iniziativa, il Corriere dello Sport-Stadio continua ad investire con decisione nel video e nei canali digitali, ampliando la propria offerta editoriale e consolidando il rapporto con la community attraverso contenuti sempre più immediati, autorevoli e accessibili.

Il nuovo canale YouTube ufficiale rappresenta così un ulteriore passo nella crescita multimediale della testata: un ambiente in cui informazione, approfondimento e intrattenimento si incontrano per raccontare lo sport da nuove prospettive così come il Corriere dello Sport-Stadio fa da più di 100 anni.