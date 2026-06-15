A Cornedo torna la Book Week del Giornale di Vicenza

Tre giorni con protagonisti dell’editoria italiana

Dal giornalismo alla narrativa, dalla divulgazione scientifica alla musica, passando per la memoria civile e le grandi domande del presente. Torna dal 19 al 21 giugno a Cornedo Vicentino la Book Week promossa da Il Giornale di Vicenza e Librerie ItalyPost con il sostegno del Comune.



L’appuntamento negli anni si è consolidato come uno dei principali momenti di incontro tra autori e lettori del territorio. Per tre giorni la Sala San Giovanni diventerà una vera e propria piazza del libro e delle idee, ospitando scrittori, giornalisti, divulgatori, imprenditori culturali e protagonisti della vita pubblica italiana. L’obiettivo è quello di trasformare la presentazione di un libro in un’occasione di dialogo, confronto e approfondimento sui temi che attraversano la società contemporanea.

Tra gli ospiti Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera e direttore di Sette, presenterà ‘Le dieci parole tradite’, una riflessione sul significato e sulla trasformazione di parole fondanti della convivenza civile come libertà, verità, pace e democrazia.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla narrativa. Paolo Malaguti porterà a Cornedo ‘Sentieri partigiani’, un viaggio nei luoghi della memoria resistenziale italiana che intreccia storia, educazione civica e coscienza democratica. Alessandra Carati presenterà invece ‘Atto di famiglia’, romanzo intenso e doloroso che affronta il tema delle fratture familiari e delle conseguenze dei conflitti degli adulti sul mondo dei figli.

La manifestazione ospiterà anche Cristina Seymandi, con il suo racconto autobiografico sulla resilienza e la capacità di trasformare una crisi personale in un percorso di crescita, e Oliver Skardy, voce storica dei Pitura Freska, che ripercorrerà la propria vicenda artistica e umana attraverso la storia del reggae veneto.

Tra gli appuntamenti quello con Diego Dalla Palma, che presenterà ‘Alfabeto emotivo’, una raccolta di riflessioni sull’esistenza, sui sentimenti e sulle fragilità che accompagnano ogni percorso umano.

La giornata conclusiva sarà caratterizzata dalla presenza di autori e divulgatori impegnati a leggere il presente attraverso la scienza, l’economia e la cultura. Roberto Battiston, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, racconterà il ruolo dell’energia nella storia dell’umanità; Gabriella Greison accompagnerà il pubblico in un viaggio tra fisica quantistica e ricerca della felicità; Giuliano Noci proporrà una riflessione sulle grandi fratture che attraversano il mondo contemporaneo, dall’intelligenza artificiale alla globalizzazione. Andrea Molesini, interverrà sia come editore sia come autore, mentre la chiusura della rassegna sarà affidata a Enrico Galiano, uno degli scrittori e insegnanti più seguiti in Italia, che dialogherà con il pubblico sui temi dell’adolescenza, della crescita e delle fragilità emotive.

Accanto agli incontri con gli autori, la Book Week ospiterà anche momenti di approfondimento dedicati al mondo editoriale attraverso il progetto Academy, con focus sulle professioni del libro, sulla grafica editoriale e sui modelli di sviluppo delle case editrici.

L’iniziativa rappresenta anche una delle espressioni più significative della strategia culturale del Gruppo Athesis, la media company di riferimento del Nord Est. Editore de L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi e Gazzetta di Mantova, oltre che di emittenti radiofoniche e televisive storiche del territorio, Athesis ha progressivamente rafforzato la propria presenza nel mondo dell’editoria libraria attraverso la casa editrice milanese Neri Pozza, uno dei marchi più prestigiosi del panorama italiano, vincitore negli ultimi anni di importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, dal Premio Strega al Premio Pulitzer.

Nella foto: Andrea Pietro Faltracco, ad Athesis e NeriPozza