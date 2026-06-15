Spaccatura al New York Times: il caso Ruemmler riaccende le tensioni tra redazione e sezione opinioni

Un’intervista esclusiva a Kathy Ruemmler, collaboratrice del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, scatena la rivolta della redazione contro l’indipendenza della sezione “Opinion”, già al centro delle polemiche per un’inchiesta sulle carceri israeliane.

Cosa succede quando una figura pubblica, implicata in uno dei maggiori scandali sessuali e finanziari del secolo, rifiuta di farsi intervistare da un giornalista investigativo del New York Times, ma dopo un mese accetta un incontro “senza contradditorio” all’interno della stessa testata? È la domanda che si stanno ponendo i redattori della newsroom del giornale – guidata da Joe Kahn – da tempo in aperto conflitto con la opinion section diretta Kathleen Kingsbury.

Al centro dello scontro l’intervista pubblicata giovedì scorso sul quotidiano a Kathy Ruemmler, ex direttrice legale di Goldman Sachs ed ex consulente della Casa Bianca, sui cui rapporti con Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 dov’era detenuto per traffico e abuso su minori, i media internazionali stanno investigando approfonditamente.

La rivolta dei 1500 commenti

La prima intervista pubblica concessa da Ruemmler sarebbe dovuta essere uno scoop giornalistico, ma il fatto che a condurla non siano stati i giornalisti che studiano il caso da anni, ma Ankush Khardori, un analista legale esterno, e che abbia trovato spazio come saggio ospite (guest essay) nella ‘sezione opinioni’ ha scatenato la reazione di 1500 lettori che hanno postato commenti critici al giornale per aver offerto un “porto sicuro” ad “una donna potente” che cerca di ricostruire la propria reputazione.

Tuttavia il vero terremoto è avvenuto all’interno del giornale, dal momento che il suo reporter Robert Draper lo scorso 18 maggio aveva pubblicato in prima pagina un’inchiesta in cui presentava i numerosi sforzi con cui Ruemmler stava cercando di ricostruire la propria immagine pubblica, precisando che la donna non aveva voluto rispondere alle sue domande. Secondo quanto Status ha appreso da alcuni giornalisti della redazione, sono stati numerosi i colleghi che si sono lamentati della natura ‘acritica’ dell’intervista e chiesti se la sezione opinioni non sia stata usata come una “scappatoia” (loophole) per aggirare gli standard rigorosi della redazione.

Un portavoce del giornale ha difeso la pubblicazione precisando che non è stata la sezione opinioni a commissionare l’intervista, ma l’abbia invece proposta lo stesso Khardori.

Il precedente

Il caso Ruemmler si inserisce in un contesto già teso “tra le nostri sezioni di cronaca e di opinione che- com’è noto – non si coordinano tra loro”.

Poche settimane fa , infatti, l’editorialista premio Pulitzer Nicholas Kristof ha pubblicato nella sezione opinioni un articolo sui presunti abusi sessuali e torture di cui sarebbero vittima all’interno delle prigioni israeliane i prigionieri palestinesi. Il reportage ha sollevato critiche furiose da parte dell’opinione pubblica filo-israeliana, a cui i vertici della testata hanno risposto con una difesa formale del reportage. La redazione allora era insorta sostenendo che un servizio contenente accuse così gravi non avrebbe dovuto portare la firma di un editorialista della opinion section, ma avere una validazione indipendente da parte dei corrispondenti di guerra della newsroom.

Le due facce del NYT

Tradizionalmente, la sezione opinioni del NYT gode di larga autonomia e raccoglie interviste esclusive ai grandi del mondo, ma i giornalisti temono, secondo quanto riferito da Status, che sempre più personaggi pubblici vedano questo spazio come un canale per ripulire la propria immagine e “aggirare” le domande scomode della redazione tradizionale, finendo così per minare la credibilità dell’intera testata.

Foto (laPresse)