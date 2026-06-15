Vannacci elenca stampa e giornalisti non graditi. ODG e FNSI: intollerabile e intimidatorio

Roberto Vannacci venerdì ha attaccato la stampa per quello che ha scritto su Futuro Nazionale facendo un elenco di nomi e cognomi di alcuni giornalisti partendo da Repubblica, ‘la capofila’, ma poi elencando giornalisti del ‘Fatto Quotidiano, il Foglio’, ma anche della tv come ‘Sigfrido Ranucci e Gad Lerner’. Il leader di Fnv dopo l’elenco ironicamente ringrazia: ‘Se siamo qui, è grazie a loro’. ‘L’infiltrazione dei giornalisti è già iniziata – ha detto – registrano di nascosto, come se si infiltrassero tra i Vietcong e io fossi il colonnello Kurtz’.

“Ci risiamo con le liste di proscrizione dei giornalisti sgraditi. A chi torna ad usare questo metodo intimidatorio, anche se con malcelata ironia, ricordiamo che può farlo perché in Italia c’è libertà di espressione sancita dalla Costituzione repubblicana e antifascista. La stessa Costituzione che garantisce libertà di stampa e il diritto dei cittadini ad essere informati, oltre che essere oggetti di mera propaganda”, dice Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

“Il generale Vannacci se ne faccia una ragione, ha preso visibilità anche grazie al libero giornalismo, ma non riuscirà a scrollarsi di dosso i liberi giornalisti. La libertà di stampa non è uno slogan, va difesa sempre e ovunque.”

FNSI: «Liste di proscrizione di giornalisti, solidarietà ai colleghi»

La segretaria generale Fnsi: «Ancora una volta cronisti messi alla gogna da chi continua a utilizzare metodi intollerabili e mira a farsi campagna elettorale e pubblicità politica offendendo reporter e quella stessa democrazia grazie alla quale può parlare».



«Ancora una volta i giornalisti finiscono nel mirino di chi, presentandosi come ‘novità’ nel panorama politico italiano, punta a una deriva illiberale. Ancora una volta ci ritroviamo a parlare di liste di proscrizione di cronisti colpevoli solo di svolgere bene il proprio lavoro». Lo afferma in una nota diffusa lunedì 15 giugno 2026 Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana.

Costante conclude: «Esprimo la mia totale e incondizionata solidarietà e la mia stima a Matteo Pucciarelli, Sigfrido Ranucci, Corrado Formigli, Gad Lerner, Giacomo Salvini, Massimo Gramellini, Fabrizio Roncone, Beppe Severgnini e Carmelo Caruso, colleghi messi alla gogna da chi continua a utilizzare metodi intollerabili e mira a farsi campagna elettorale e pubblicità politica offendendo giornalisti e quella stessa democrazia grazie alla quale può parlare».