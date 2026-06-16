L’informazione cambia pelle: meno fiducia, più piattaforme. La sfida è ricostruire la relazione con il pubblico

L’edizione 2026 del Digital News Report racconta un pubblico non disinformato, ma disincantato e più selettivo nella ricerca delle informazioni. Tra algoritmi, creator e AI, per le testate la sfida è puntare su qualità, rigore e approfondimento

La buona notizia è che gli italiani non hanno smesso di informarsi. Però hanno cambiato radicalmente il modo in cui lo fanno.

È in sintesi l’immagine che emerge dal Digital News Report Italia 2026, che racconta un pubblico sempre più distante dai media tradizionali e più incline a cercare informazione attraverso piattaforme, social network e strumenti di intelligenza artificiale.

Realizzata dal Reuters Institute for the Study of Journalism dell’Università di Oxford, la ricerca analizza le trasformazioni nelle abitudini di consumo dell’informazione e nel rapporto tra pubblico, testate e piattaforme del paese. Curato nella versione italiana dal Master in Giornalismo a cura di Alessio Cornia, Marco Ferrando, Paolo Piacenza e Celeste Satta il report offre una lettura scientifica delle dinamiche che stanno ridefinendo il settore dell’informazione.

crolla l’interesse per la notizia

Il dato che colpisce maggiormente riguarda il crollo dell’interesse per le notizie. Solo il 34% degli italiani dichiara di essere molto o estremamente interessato all’informazione, contro il 74% registrato dieci anni fa. §

Ancora più marcato il disinteresse verso la politica, che coinvolge appena il 16% della popolazione. Una tendenza che riflette una

crescente distanza non soltanto dai contenuti giornalistici, ma più in generale dalla sfera pubblica.

Solo 1 su 3 si fida

A diminuire è anche la fiducia. Soltanto un italiano su tre ritiene affidabili le notizie che riceve. Fiducia che cala ancora quando l’informazione arriva attraverso i social media o tramite chatbot basati sull’intelligenza artificiale, mentre cresce la preoccupazione per la diffusione della disinformazione online.

Non sorprende quindi che aumenti anche il fenomeno della news avoidance: il 36 degli intervistati dichiara di evitare spesso le notizie. Un atteggiamento che segnala una crescente fatica nei confronti di un flusso percepito come eccessivo, conflittuale o poco rilevante.

Dove ci si informa

Eppure gli italiani continuano a informarsi. La vera trasformazione riguarda i canali. Per la prima volta il digitale consolida il proprio vantaggio sulla televisione come fonte utilizzata settimanalmente, anche se la TV resta ancora il principale punto di riferimento quando si chiede agli utenti quale sia il mezzo informativo più importante. Nel frattempo i social media rafforzano il loro ruolo: quasi la metà degli italiani li utilizza per informarsi e oltre uno su cinque li considera la propria fonte principale di notizie.

Facebook, Instagram e TikTok diventano sempre più spesso il luogo in cui le notizie vengono intercettate casualmente durante la navigazione quotidiana. YouTube, invece, si afferma come piattaforma per l’approfondimento e l’analisi, grazie alla diffusione di

formati più lunghi e spiegazioni dettagliate.

Il rapporto evidenzia inoltre un cambiamento strutturale nel rapporto tra pubblico e testate. Solo una minoranza degli utenti raggiunge direttamente i siti o le app dei giornali. Sempre più spesso l’accesso alle notizie è mediato da piattaforme, motori di ricerca e sistemi di intelligenza artificiale.

In questo scenario gli editori rischiano di perdere il controllo della relazione con i lettori, mentre diventano sempre più dipendenti dagli intermediari digitali.

Solo l’8% sottoscrive abbonamenti

Anche sul fronte economico il quadro resta fragile. Gli italiani continuano a pagare poco per l’informazione online: appena l’8% sottoscrive un abbonamento digitale. Un dato tra i più bassi in Europa, che conferma le difficoltà del settore nel costruire modelli sostenibili basati sui ricavi dei lettori.

“Tuttavia, da una lettura più approfondita dei dati emerge che tra i pochi disposti a pagare aumentano in modo rilevanti coloro che si dicono disposti ad acquistare abbonamenti o altre formule continuative – fa notare Marco Ferrando, direttore delle testate del Master e vice direttore di Avvenire -. E’ una minoranza della minoranza, che però ha voglia di farsi ingaggiare: è qui che le testate possono costruire relazioni significative, anche ai fini della sostenibilità futura”.



Tra le novità emerge la crescita dei creator e dei newsfluencer. Pur non sostituendo il giornalismo professionale, questi nuovi attori intercettano quote sempre più ampie di pubblico grazie a linguaggi diretti, formati brevi e una relazione più personale con gli

utenti. “Creator e chatbot non vanno letti solo come minacce: sono segnali di aspettative che il giornalismo non sempre soddisfa, come chiarezza, accessibilità, capacità di spiegare”, dice Alessio Cornia, autore per l’Italia del Reuters Institute Digital News Report. “I dati del 2026 – continua – ci dicono che, per il giornalismo, la sfida non è più soltanto catturare l’attenzione, ma ricostruire una relazione solida e riconoscibile con il pubblico. Gli italiani continuano a informarsi, ma lo fanno in ambienti sempre più mediati, dove il brand giornalistico resta spesso in secondo piano”.



Il quadro che emerge dal Digital News Report Italia 2026 non è quindi quello di una società disinformata o indifferente, ma racconta una trasformazione profonda delle modalità di accesso alle notizie.



L’informazione resiste come richiesta essenziale però. Per citare Paola Molino, una delle pochissime direttrici di testate in Italia, alla guida de L’Eco del Chisone- il valore non è nella quantità della informazione prodotta, ma nella sua insostituibilità.

Il giornalismo dunque si muove sempre più lontano dai luoghi che per decenni ne hanno garantito autorevolezza, identità e sostenibilità economica. La sfida è qui: continuare a essere riconoscibile e credibile in un ecosistema in cui la notizia arriva quasi sempre attraverso qualcun altro.