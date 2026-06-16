BBC si prepara alla più grande ristrutturazione degli ultimi 15 anni: tagli e canone in bilico

La divisione più colpita sarà quella delle News, dove le perdite di posti di lavoro saranno nell’ordine delle centinaia.

La comunicazione ai dipendenti era stata chiara sin dallo scorso febbraio: i piani per i tagli saranno i più grandi per l’emittente negli ultimi 15 anni. A giorni, forse già domani, il neo eletto direttore generale Matt Brittin annuncerà l’entità degli esuberi, su cui ha anticipato che non ci sarà un approccio di “tagli a fette di salame”, riduzioni cioè lineari e progressive”, ma chiusura di interi servizi e programmi.

La comunicazione ai dipendenti

In una mail inviata al personale nel mese di aprile, il vice direttore generale della BBC, Rhodri Talfan Davies, ha dichiarato che l’azienda dovrà risparmiare complessivamente ulteriori 500 milioni di sterline sui costi operativi annuali di 5 miliardi di sterline nei prossimi due anni, con un conseguente taglio di circa 2mila posti di lavoro.

Il mese scorso, poi, in una riunione video tenuta con il personale di BBC News il suo direttore deli contenuti Richard Burgess ha annunciato che i tagli alla loro divisione saranno pesanti: “Francamente, la maggior parte dei nostri risparmi riguarda le persone” ha detto Burgess. E ha spiegato: “I tagli saranno pari al 15% delle nostre entrate. Le nostre entrate non sono interamente destinate alle buste paga, poiché abbiamo anche altre spese, sebbene queste rappresentino la maggioranza. In definitiva, il 10% è una cifra che riguarda l’intera BBC, ma non tiene conto del fatto che ci sono aree in cui semplicemente non è possibile effettuare tagli”.

Oggi BBC News impiega un quarto dei 21.500 dipendenti dell’azienda, per un totale di oltre 5300 persone, da cui ci si aspetta verranno tagliate centinaia di unità.

Al risparmio anche sui Mondiali di calcio

Lo sforzo dell’azienda di risparmiare denaro è evidente nella scelta di far coprire la Coppa del Mondo di calcio, che si sta svolgendo tra Stati Uniti, Canada e Messico, da commentatori e opinionisti direttamente dagli studi di Salford, cittadina fuori Manchester, dove si trova MediaCityUk, in cui nel 2011 la tivù pubblica inglese ha trasferito BBC Sport, BBC Breakfast, Radio 5 Live e i canali per bambini. Il nuovo studio realizzato per l’occasione verrà poi utilizzato per la trasmissione Match of the Day. Numerose le voci critiche riguardo questa sceltache, secondo Kevin Hollinrake, membro conservatore del Parlamento britannico, avrebbe rovinato “l’esperienza dello spettatore”.

Il nodo del canone

Il piano esuberi mostra la volobtà dei vertici della BBC di prendere decisioni difficili in un momento delicato in cui stanno negoziando con il governo britannico sul futuro della televisione di servizio pubblico la cui Royal Charter, – il documento che ne definisce missione, governance e finanziamento – , scadrà il 31 dicembre 2027. Al centro delle discussioni è in particolare la questione canone (dal 1°aprile salito a 180 sterline, circa 210 euro), i cui abbonamenti sono scesi dai 24,1 milioni del 2023-24 agli attuali 23,8 milioni, stando all’ultimo rapporto annuale dell’azienda.

Entrambe le parti stanno valutando se estendere il canone, che al momento la legge britannica richiede solo a chi guarda la tivù in diretta su qualsiasi piattaforma, anche a chi guarda servizi di streaming privati. Molti addetti ai lavori sostengono però che questo criterio sia ormai del tutto superato, dal momento che lo streaming ha rivoluzionato il modo in cui le persone guardano la televisione.

“La notizia degli imminenti tagli alla BBC mette in primo piano l’importanza di un modello di finanziamento sostenibile. Nell’era delle fake news, una programmazione informativa indipendente e di alta qualità è ancora più importante e la sua integrità deve essere preservata” ha dichiarato Philippa Childs, la segretaria del sindacato Bectu.