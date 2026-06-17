Il Master Media Relation della Cattolica festeggia 20 anni

Oltre 400 professionisti oggi al lavoro tra media e imprese

Da un incontro tra mondo accademico e impresa è nato uno dei percorsi di formazione più longevi nel settore della comunicazione. Il Master in Media Relation e Comunicazione d’Impresa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha celebrato i suoi primi vent’anni con una serata nell’Aula Magna della sede milanese dell’Ateneo, riunendo fondatori, docenti, alumni e professionisti che hanno contribuito alla crescita del progetto.

Dal 2006 a oggi il Master ha formato oltre 400 professionisti della comunicazione, molti dei quali oggi operano in aziende, istituzioni, agenzie e organizzazioni di primo piano, raccontando la trasformazione del settore negli ultimi anni.

Il docufilm e il racconto delle origini

A dare il via alla serata sono stati i saluti istituzionali della rettrice Elena Beccalli, del preside Andrea Canova, della direttrice di Almed Mariagrazia Fanchi e di Ruggero Eugeni, direttore del dipartimento di Scienze della Comunicazione oltre ad essere condirettore del Master. Uno dei momenti più salienti della serata è stato la proiezione del docufilm realizzato per l’anniversario. A ripercorrere le origini del Master sono stati alcuni dei protagonisti che ne hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo: Stefano Lucchini, direttore comunicazione e affari istituzionali di Intesa Sanpaolo e condirettore del Master, Paolo Garavaglia, direttore comunicazione di Trenord, Francesco Casetti, professore alla Yale University, e Sergio Crippa, segretario generale della Fondazione Pesenti.

Nel corso della serata, Garavaglia ha ricordato con ironia l’incontro da cui prese forma l’idea del percorso formativo, citando una celebre canzone: “Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo”. Un aneddoto che sintetizza bene lo spirito con cui prese vita il progetto. Come hanno spiegato i docenti, il master nasce infatti con l’obiettivo di preparare figure capaci di interpretare le trasformazioni della comunicazione contemporanea. Un’intuizione che, negli anni, si è rivelata vincente grazie alla capacità di mantenere saldo il collegamento tra formazione e mercato del lavoro. Nel corso della serata è emerso come il Master abbia saputo accompagnare i cambiamenti che hanno interessato il settore: dall’arrivo dei social media alla digitalizzazione delle relazioni con gli stakeholder, fino all’ingresso dell’intelligenza artificiale nei processi comunicativi.

“Forse la vera intuizione fu mettere in contatto la ricerca, lo studio, la riflessione, con l’esperienza che nasceva dal lavoro. Insomma, unire la teoria con la prassi.”, ha spiegato Stefano Lucchini, oggi Chief International Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo e tra gli ideatori del Master.





Simonetta Saracino

Simonetta Saracino e il valore dell’aggiornamento continuo

Tra le figure che hanno contribuito in modo determinante alla crescita del Master c’è Simonetta Saracino, responsabile didattica del percorso e punto di riferimento per generazioni di studenti. Nel docufilm realizzato per l’anniversario, Saracino ha sottolineato come il costante aggiornamento dei contenuti formativi abbia rappresentato una delle chiavi del successo del Master. La capacità di seguire l’evoluzione della comunicazione e di adattare i programmi ai cambiamenti del settore ha consentito infatti di mantenere elevata l’attrattività del percorso e di favorire uno dei più alti tassi di placement nel panorama nazionale.

“Seguire l’evoluzione della comunicazione e aggiornare i nostri corsi ai continui cambiamenti è stato e sarà il nostro obiettivo: preparare i futuri comunicatori a questo è la nostra missione”, ha ricordato Saracino a margine dell’evento.

Anche Sergio Crippa, tra i fondatori e docente storico del Master, ha raccontato le difficoltà incontrate nel trasferire l’esperienza professionale in un percorso formativo strutturato: “La cosa più difficile per me è stata tradurre in slide, cioè trasformare in un percorso logico, decenni di esperienza professionale sul campo”.

Vent’anni di trasformazioni nella comunicazione

Durante il docufilm e gli interventi dei relatori è emerso come il Master sia nato in un momento di profonda trasformazione per il settore. Facebook era appena nato, Twitter stava muovendo i primi passi e il rapporto tra imprese, media e stakeholder stava cambiando rapidamente.

“Si passava dal mondo della propaganda a quello delle relazioni”, ha ricordato Francesco Casetti, oggi professore alla Yale University. Con l’avvento dei social media, infatti, la costruzione della reputazione aziendale non dipendeva più esclusivamente dai media tradizionali, ma si estendeva a nuovi spazi di conversazione popolati da blogger, influencer e creator digitali. Secondo Mariagrazia Fanchi, direttrice di Almed, uno dei meriti principali dei fondatori è stato quello di “leggere la società, capendo in anticipo quello che sarebbe successo” e trasformare questa intuizione in una proposta formativa capace di rinnovarsi costantemente.

A spiegare come il Master sia riuscito a stare al passo con l’evoluzione della professione è stato Ruggero Eugeni, che nel docufilm ha utilizzato una metafora anatomica: mantenere una solida ‘colonna vertebrale’ composta dagli insegnamenti fondamentali e aggiungere progressivamente nuove ‘costole’, ovvero contenuti capaci di intercettare le innovazioni tecnologiche e professionali. Nel corso degli anni il programma si è così adattato all’arrivo dei social media, alla digitalizzazione delle relazioni con gli stakeholder, ai temi della sostenibilità, alla gestione delle crisi reputazionali e, più recentemente, all’ingresso dell’intelligenza artificiale nei processi comunicativi.

Una comunità che continua a crescere

Se i numeri certificano il successo del percorso, è stata soprattutto la partecipazione degli ex allievi a raccontarne il valore. L’Aula Magna ha ospitato gli alumni provenienti da esperienze professionali diverse, molti dei quali sono tornati negli anni come docenti.





La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alle prospettive future della comunicazione d’impresa. Andrea Cabrini, direttore di Class CNBC e moderatore dell’evento, ha guidato il confronto tra Carlo Castorina, fondatore di MediaTrends ed ex studente del Master, e Luca Josi, fondatore del gruppo Einstein Multimedia, i quali hanno riflettuto sulle sfide che attendono il settore in un contesto caratterizzato da una crescente sovrabbondanza di informazioni e dall’impatto dell’intelligenza artificiale. Un confronto che ha riportato al centro il valore delle competenze umane, della creatività e della capacità critica. Temi che, vent’anni dopo la nascita del Master, continuano a rappresentare il cuore della professione del comunicatore.

Josi ha invitato il pubblico a osservare i cambiamenti degli ultimi vent’anni, sottolineando come l’aumento della popolazione mondiale, la moltiplicazione delle piattaforme e la velocità della comunicazione abbiano generato un ecosistema informativo sempre più complesso. Per questo motivo, una delle sfide principali per chi lavora nella comunicazione è, a suo avviso, “non confondere la comunicazione con il rumore”.

Nel corso della serata non sono mancati i consigli rivolti agli studenti e ai giovani professionisti presenti in sala. “Poiché viviamo di parole, voi che le usate siate consapevoli della responsabilità che avete”, ha affermato Antonio Calabrò, giornalista, saggista, direttore della Fondazione Pirelli e docente della prima ora del Master.