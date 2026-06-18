Leonardis (SAE): mondo cattolico nostro riferimento; a La Stampa in arrivo firme eccellenti

”Viviamo un periodo complesso in cui sembrano dominare i cattivi. Vorrei riportare come punto di riferimento del gruppo editoriale il valore della bontà del nostro agire quotidiano e dal punto di vista etico direi che il mondo cattolico rappresenta in modo significativo questo punto di vista”.

Così Alberto Leonardis ad del gruppo Sae e nuovo editore de ‘La Stampa‘ sull’aumento di capitale nella società editrice ‘Il Portico’ di Bologna comunicato ieri, a Point Break di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti in onda questa sera su San Marino RTV guidata dal DG Roberto Sergio.

LA STAMPA: “CI SARANNO ARRIVI DI NOMI E FIRME ECCELLENTI”

“Ci saranno arrivi di nomi e firme eccellenti. Viviamo un momento in cui c’è molta attenzione su di noi e questo ci consente di attrarre professionalità di altissimo livello”, ha spiegato. “In Italia abbiamo bisogno di riportare il giornalismo nel merito dei fatti. C’è troppo gossip nel racconto della politica e dell’economia. Il retroscena non deve mancare, ma va accompagnato da un’analisi asettica e approfondita nel merito delle notizie”, ha sottolineato Leonardis.

“La Stampa avrà come posizionamento la Costituzione di questo paese. La consideriamo il nostro punto di riferimento. Prenderemo certo posizione su vicende centrali ma questo non vuol dire che prenderemo posizione a prescindere. Non dobbiamo essere in giornale di propaganda politica o di parte, dobbiamo essere un giornale che racconta i fatti nel merito e con oggettività”, prosegue.

Su Fondazioni e SAE

“Abbiamo pensato che le fondazioni bancarie fossero le realtà maggiormente in grado di garantire l’indipendenza e il mantenimento di una realtà editoriale come la nostra”.