Generali, Intesa e Tim festeggiano le classifiche Extel

Generali e Intesa Sanpaolo si confermano tra le società europee più apprezzate dagli investitori istituzionali e dagli analisti finanziari. Lo certificano i risultati dell’edizione 2026 delle classifiche Extel, il sistema di valutazione internazionale che ogni anno misura la qualità del management, della governance e delle relazioni con il mercato delle principali società quotate.

Generali premiata

Per il gruppo assicurativo triestino il riconoscimento più prestigioso è arrivato ancora una volta per il Group CEO Philippe Donnet, nominato “Top CEO” del settore assicurativo europeo per il quinto anno consecutivo. Generali ha inoltre conquistato il primo posto in numerose categorie chiave: Cristiano Borean è stato confermato miglior Chief Financial Officer del comparto assicurativo, mentre il team Investor & Rating Agency Relations guidato da Fabio Cleva si è classificato al vertice nelle categorie dedicate alle relazioni con gli investitori, al programma di investor relations e agli incontri con analisti e investitori. Al gruppo è andato anche il riconoscimento finale di “Most Honoured Company 2026”, assegnato alle società che ottengono i migliori risultati complessivi nelle diverse classifiche.

I risultati di Intesa

Risultati altrettanto significativi sono arrivati per Intesa Sanpaolo, che continua a occupare una posizione di leadership tra le banche europee. Il Consiglio di amministrazione dell’istituto si è classificato al primo posto per il quinto anno consecutivo, mentre Luca Bocca è stato premiato come miglior Chief Financial Officer per il secondo anno consecutivo.

Marco Delfrate si è confermato miglior professionista Investor Relations in Europa per il nono anno consecutivo e il team Investor Relations del gruppo ha mantenuto la leadership continentale per il nono anno.

Anche sul fronte ESG Intesa Sanpaolo ha ottenuto il primo posto tra le banche europee per il settimo anno consecutivo.



Dietro questi risultati non c’è però una giuria tradizionale né un concorso basato su candidature aziendali. È proprio questa la caratteristica che rende le classifiche Extel particolarmente seguite dal mondo finanziario.

Spazio anche per Tim

Anche Tim ha ottenuto soddisfazione nel ranking. Nella classifica complessiva di tutte le società quotate italiane sale al 4° posto, dal 19° del 2025, l’ad di Tim, Pietro Labriola, mettendo a segno una delle progressioni più marcate dell’intero panel.

Il manager si colloca invece al secondo posto tra i migliori CEO del settore telecomunicazioni in Europa.

Considerando il solo perimetro degli analisti sell-side, Labriola è il primo CEO del comparto in Europa.

Cos’è Extel

Nata dall’esperienza di Institutional Investor e oggi operante come società indipendente di ricerca finanziaria, Extel costruisce ogni anno le proprie classifiche attraverso una consultazione internazionale che coinvolge investitori istituzionali e analisti finanziari.

Per l’edizione 2026 hanno partecipato oltre 1.500 professionisti tra rappresentanti del buy-side e del sell-side.

Il processo di valutazione dura normalmente tra quattro e sei settimane e si basa su un sistema di voto “unprompted”: i partecipanti non ricevono una lista predefinita di aziende da valutare, ma indicano direttamente le società e i manager che ritengono migliori nelle rispettive categorie. Ogni valutazione viene espressa su una scala da uno a cinque punti e il punteggio finale deriva dal rapporto tra il totale dei punti ottenuti e il numero complessivo dei voti ricevuti.

A votare possono essere soltanto soggetti qualificati. Per il buy-side si tratta di gestori di fondi, portfolio manager e analisti che investono effettivamente nei mercati e nei settori oggetto dell’indagine. Per il sell-side partecipano invece gli analisti finanziari che coprono stabilmente le società quotate della regione considerata. Sono esclusi i professionisti commerciali e le figure di vendita.

Le classifiche valutano una pluralità di aspetti: dalla qualità del CEO e del CFO all’efficacia delle attività di Investor Relations, dalla composizione del consiglio di amministrazione fino alle strategie ESG e alla capacità di dialogare con investitori e analisti.

Per questo motivo il ranking Extel è considerato una sorta di termometro della reputazione finanziaria di un’azienda. Non misura soltanto i risultati economici, ma anche la credibilità del management, la trasparenza delle informazioni fornite al mercato e la capacità di mantenere nel tempo un dialogo efficace con la comunità finanziaria internazionale.

È anche la ragione per cui, ogni anno, i risultati vengono accolti con particolare attenzione dalle grandi società quotate. Essere ai vertici delle classifiche Extel significa ottenere una certificazione di qualità rilasciata direttamente da coloro che ogni giorno analizzano, valutano e investono nelle aziende. Una sorta di pagella del mercato che, nel mondo della finanza, vale spesso più di molti premi assegnati nel campo della comunicazione.