Mohole e FASI organizzano “Fuorigrado”, incontro dedicato al racconto del para climbing senza stereotipi

Il modo in cui i media raccontano la disabilità nello sport sarà al centro di “Fuorigrado – Raccontare la disabilità attraverso il climbing”, il progetto di comunicazione promosso da Mohole in collaborazione con FASI – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. L’iniziativa punta ad aprire una riflessione sul linguaggio utilizzato per raccontare il para climbing, superando narrazioni basate sul pietismo o sulla spettacolarizzazione.

L’appuntamento è in programma il 22 giugno a Milano nell’ambito della prima edizione di “Storie dalla parte della Civiltà”, il format ideato dalla Scuola Mohole per mettere in dialogo formazione, comunicazione e società civile attraverso progetti ad alto impatto culturale e sociale.

Un nuovo modo di raccontare la disabilità nello sport

Il progetto nasce da una domanda precisa: come raccontare la disabilità nello sport senza cadere negli stereotipi?

Per rispondere, gli studenti dei corsi di Storytelling, Graphic Design, Cinema e 3D di Mohole hanno sviluppato strategie di comunicazione e contenuti dedicati al para climbing, disciplina in forte crescita che interpreta l’arrampicata come uno spazio di autonomia, espressione personale e trasformazione culturale.

Realizzato nell’ambito del corso Agenzia di Comunicazione in partnership con FASI, il progetto ha dato vita a proposte creative e a una riflessione culturale che mette al centro una narrazione autentica della pratica sportiva, lontana sia dall’immagine del “supereroe” sia da quella della compassione.

Un tavolo di confronto tra sport, comunicazione e formazione

L’obiettivo di “Fuorigrado” è quello di diventare un luogo permanente di confronto tra professionisti della comunicazione, istituzioni sportive, formatori e atleti per riflettere sul ruolo dei media e dei linguaggi visivi nella costruzione dell’immaginario della disabilità.

All’incontro parteciperanno rappresentanti del CONI Lombardia, della FASI e del movimento nazionale del para climbing insieme a docenti e studenti di Mohole.

Tra gli ospiti sono previsti Marco Riva, presidente del CONI Lombardia, Tullio Parravicini, presidente FASI Lombardia, Cristina Cascone, direttore tecnico nazionale Para Climbing, Giovanni Piras, direttore tecnico Para Climbing Lombardia e l’atleta della Nazionale Para Climbing Fiamma Cocchi.

L’appuntamento del 22 giugno a Milano

L’evento si svolgerà lunedì 22 giugno 2026, dalle ore 15 alle 16.30, nella sede di Mohole in via Ventura 5, a Milano. Al termine è previsto un aperitivo con un momento di confronto informale tra relatori e partecipanti.