Mondiali a 4 milioni anche con Bosnia-Svizzera. Nuzzi batte Papi e stacca Formigli

I mondiali di calcio, con Bosnia-Svizzera in onda dalle 21.00 su Rai1, si confrontavano con la serie tv Canale 5, ‘Monmartre’, nella serata tv del 18 giugno. Le altre opzioni? ‘Sarabanda Celebrity’ su Italia 1, la serie ‘Providence Falls’ su Rai2, e quindi il doc di Rai3 ‘Il mondo con gli occhi di Overland’, ‘Quarto Grado’ su Rete4 e ‘Piazzapulita’ su La7.

Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

Bosnia-Svizzera a 3,9 milioni e 23,8%, male Monmartre

Su Rai1 ‘Bosnia-Svizzera’, terminata con la vittoria della squadra rossocrociata per quattro a uno, ha raccolto 3,9 milioni di spettatori e 23,8% di share.

Su Canale 5 la serie tv ‘Monmartre’ con Alice Dufour, Victor Meutelet, Claire Romain e Thibault de Montalembert, ha avuto 1,2 milioni e 9,6% di share.

Quarto Grado davanti a Sarabanda e Overland. Male Piazzapulita con Conte

Male FormigliSu Rete4 ‘Quarto Grado’ con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione e Garlasco in primo piano (ma anche sorelline scomparse in Abruzzo e Liliana Resinovic), ha conseguito 1,133 milioni di spettatori e 10,2% di share.

Su Italia 1 ‘Sarabanda Celebrity’ con Enrico Papi alla conduzione e le squadre composte da Anna Tatangelo, Guillermo Mariotto, Bianca Atzei, Ludovica Frasca, Orietta Berti, Nesli, Rosa Chemical, Valerio Staffelli, ha conseguito 956mila spettatori e il 7,8% di share.

Su Rai3 il doc ‘Il mondo con gli occhi di Overland’ è arrivato a 805mila mila spettatori e il 5,4%.

Su La7 la puntata fresca di ‘Piazzapulita’ con Corrado Formigli alla conduzione e tra gli ospiti Giuseppe Conte, Michele Serra, Tomaso Montanari, Michela Ponzani, Flavia Perina, Basel Andra, Damiano Rizzi, Antonio Padellaro, Emiliano Fittipaldi, Dario Fabbri, Emanuele Fiano, Paola Caridi, Stefano Massini, Randa Ghazy, Giorgio Monti, Renato Mannheimer, ha riscosso 835mila spettatori e il 5,9%.

Sul Nove la replica di ‘Sinceramente Persia’ ha conseguito 434mila spettatori e 3,1% di share. Inoltre, su Tv8 ‘Tutte contro Lui: The other woman’ a 425.000 spettatori e 3%. Su Rai2 la serie ‘Providence Falls’ ha riscosso 398mila spettatori e 2,5% di share.

In access Scotti batte il primo tempo di Bosnia-Svizzera

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 3.616.000 spettatori e 23,5%. Su Canale5, ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.382.000 spettatori e 21,1%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.619.000 spettatori e 26,8%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ con Lilli Gruber alla conduzione a 1.366.000 spettatori e 8,2%.