Volkswagen accelera sulla trasformazione

Il ceo Blume fissa la rotta al 2030 tra taglio dei costi, tecnologia e semplificazione

Rafforzare il business tradizionale, investire nelle tecnologie del futuro e aumentare la redditività. È questa la linea indicata dal Ceo Oliver Blume durante l’assemblea annuale degli azionisti di Volkswagen AG, dove il manager ha presentato il nuovo piano strategico destinato a guidare il gruppo fino al 2030.



Secondo Blume, la trasformazione dell’industria automobilistica non può più essere considerata una fase temporanea ma un processo permanente. Per questo Volkswagen punta a diventare entro il 2030 il costruttore automobilistico più attrattivo al mondo, facendo leva su una profonda revisione della propria organizzazione industriale e finanziaria.

Otto direttrici per il futuro di Volkswagen

Il piano si articola attorno a otto direttrici strategiche: riduzione della complessità organizzativa, maggiore focalizzazione sulle tecnologie, contenimento delle sovraccapacità produttive, rafforzamento delle responsabilità regionali, ottimizzazione del portafoglio di investimenti, miglioramento dell’efficienza operativa, maggiore valorizzazione delle performance e una governance più snella.



L’obiettivo economico è ambizioso: Volkswagen punta a raggiungere entro la fine del decennio un margine operativo tra l’8% e il 10% e a incrementare in modo significativo il flusso di cassa netto della divisione Automotive.



Nel suo intervento, Blume ha sottolineato come negli ultimi tre anni il gruppo abbia già avviato un profondo riassetto della propria struttura, creando le condizioni per affrontare una fase storica caratterizzata da forti pressioni competitive, transizione elettrica, digitalizzazione e crescente incertezza geopolitica.

“Stiamo rendendo il Gruppo Volkswagen ancora più solido e competitivo”, ha spiegato il manager, evidenziando la necessità di rafforzare la resilienza finanziaria dell’azienda e di migliorarne la preparazione sul fronte dei costi, della struttura e delle tecnologie. Un passaggio che arriva mentre il settore automobilistico europeo affronta contemporaneamente la sfida dell’elettrificazione, la concorrenza dei produttori cinesi e l’evoluzione dei modelli di mobilità.

Per Volkswagen i prossimi anni saranno dunque decisivi. La strategia delineata da Blume mira a coniugare disciplina finanziaria e investimenti, con l’obiettivo di creare valore sostenibile per clienti, dipendenti e azionisti e consolidare il ruolo del gruppo tedesco nella nuova geografia globale dell’automobile.

In apertura: Oliver Blume (foto Ansa)